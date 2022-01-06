الموت يفجع المطرب الشعبي «شيكو» من جديد: أبويا مات وسابني هو كمان

أعلن المطرب الشعبي شريف يسري، الشهير بـ«شيكو» وفاة والده، اليوم الخميس، إذ كتب عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»: «أبويا المهندس يسري مات وسابني هو كمان.. الله يرحمه»، جاء ذلك بعد ما يقرب من عام ونصف، على رحيل والدته، بعد الاشتباه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

من المقرر أن تقام مراسم تشيع الجنازة على جثمان والده خلال ساعات القليلة المقبلة، على أن يتم الدفن في مقابر الأسرة، علما بأن شيكو، لم يعلن أي تفاصيل عن أسباب الوفاة.

صرخة شيكو لإنقاذ والدته

في يونيو 2020، نشر المغني الشعبي شيكو، مقطع فيديو عبر حسابه على «فيسبوك»، وهو يستغيث لإنقاذ والدته بعد الاشتباه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا تهرب الجميع تهرب منه، بسبب خوفهم من العدوى، إذ قال: «أمي بتموت مني، ومش لاقي حد يساعدني»، لكن بعد أيام قليلة، خرج في بث مباشر، وهو في حالة انهيار، معلنا وفاة والدته: «محدش يكلملي حد، أمي ماتت».

«حبيبي يسطا» أحدث أغنياته

كان شيكو، يستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان «حبيبي يسطا» خلال الأيام المقبلة، إذ طرح البرومو الخاص بالأغنية، عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، بالإضافة إلى قناته على «يوتيوب»، معلقا: «إن شاء الله أملي في ربنا، مش في السنة الجديدة».

الموت يفجع الفنانين وأسرهم في 2022

يعيش الوسط الفني حالة من الحزن المستمر منذ بداية عام 2022، الذي شهد في أول أيامه رحيل عدد من الفنانين وذويهم، بداية من رحيل الفنان أحمد الحجار مساء الثلاثاء الماضي، وفي اليوم التالي فقدت الفنانة إسراء عبد الفتاح، والدها، بالإضافة إلى رحيل شقيق الفنانة ألفت سكر، التي رحل شيقها المستشار محفوظ سكر، وفقا لما أعلنه نجلها الفنان أشرف سيف، لكن كانت الصدمة برحيل الفنانة مها أبو عوف، في الساعات الأولى من صباح اليوم، عن عمر يناهز 65 عاما.