4 مستندات يجب التأكد من صحتها عند شراء شقة جديدة.. عشان ميضحكش عليك

في كثير من الأحيان، عندما يرغب أحد المواطنين في شراء شقة سكنية، سواء كانت في عمارة جديدة أو قديمة، إذ يتخوف من المستندات الخاصة بهذه الشقة السكنية، ما يجعله يبدأ رحلة البحث، للتأكد من أن تلك الشقة السكنية مرخصة، ومسجلة في الشهر العقاري أم لا، تجنبا لتعرضها إلى الإزالة بعد الشراء، وبالتالي ضياع الحقوق المالية.

مستندات يجب التأكد من صحتها عند شراء شقة جديدة

وهناك عدة مستندات يجب على المشتري الاطلاع عليها، عند شراء شقة سكنية جديدة، تجنبا لإزالة العمارة الموجود بها الشقة، إذ نرصد من خلال هذا التقرير، الخطوات التي يجب اتباعها، والمستندات المطلوب فحصها عند الشراء، للتأكد من أن ترخيص الشقة، وتسجيلها بالشهر العقاري من عدمه، وفق حديث المحامية سهام محمد لـ«الوطن»، كالتالي:

سند ملكية الأرض

يعد سند ملكية الأرض الذي تم بناء العمارة السكنية عليها، من أهم المستندات التي يجب الاطلاع عليها عند شراء الشقة، والتأكد من أن مالك الأرض هو نفسه مالك العقار السكني، أو على صلة قرابه به، تتيح له حق البناء على تلك الأرض، كما يجب أن تكون تلك الأرض مسجلة في الشهر العقاري.

رخصة بناء العقار

قبل بناء العقار، يجب على المالك أن يتوجه إلى الحي التابع له، لترخيص المبنى، إذ تعد رخصة بناء العقار أهم المستندات، التي يتم الطلاع عليها، للتأكد من سلامة مستندات الشقة السكنية.

شهادة مطابقة من الحي

عند ترخيص العقار السكني، يحرص الحي التابع له صاحب العقار، على استخراج شهادة مطابقة من الحي للمواطن، تؤكد توافر الشروط المطلوبة لبناء العقار السكني، وموافقة اللجنة المختصة من الحي على البناء.

عقد ملكية العقار

في حالة إذا كان صاحب العقار قام بشرائه من شخص آخر قاك ببناءه، يجب أن يحرص المشتري على الاطلاع على عقد شراء هذا العقار، أو ملكيته لصاحب العقار، على أن يكون العقد موثقا في الشهر العقاري.