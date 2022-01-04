«لو عايز تشتري شقة وعربية».. كيف تحصل عليهما بأقل فوائد ممكنة؟

بمجرد أن يحصل الشاب على شهادة المؤهل الدراسي الخاص به، يبدأ في البحث عن عمل مناسب، حتى يستطيع أن يبدأ حياة جديدة، بتكوين أسرة، وعندما يحصل على عمل، يحرص على توفير أموالا لشراء شقة سكنية وسيارة خاصة به، ما يجعله يلجأ إلى القروض في البنوك.

ويقدم البنك التجاري الدولي، فرصة الحصول على قرض التمويل العقاري، وقرض السيارة، بأقل عائد تنافسي يمكن الحصول على قرض به، ونرصد من خلال السطور التالية، تفاصيل الحصول على شقة وسيارة بفائدة ممكنة، وفق خدمة عملاء البنك التجاري الدولي، التي جاءت كالتالي:

قرض التمويل العقاري من البنك التجاري الدولي

- يتيح البنك التجاري الدولي لعملاءه، فرصة الحصول على قرض نقدي بقيمة تصل إلى 1.5 مليون جنيه، وبحد أقصى 80% من قيمة العقار.

- يمكن الحصول على القرض والسداد على فترات مرنة تصل إلى 20 عاما.

- يمنح البنك التجاري الدولي لعملاءه فرصة توفير تأمين على الحياة وعلى المنزل حتى نهاية مدة القرض.

- تتغير فترات السداد، وفقًا لأسعار العائد المتغير، التي يتم إعلانها من البنك المركزي.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض التمويل العقاري من البنك التجاري الدولي

- بالنسبة للأفراد العاملين لحسابهم الخاص، يرجى تقديم «نسخة من بطاقتك الضريبية، نسخة من السجل التجاري الخاص بك، اثبات الدخل، البيانات المالية أو الإقرارات الضريبية لآخر 3 سنوات أو كشف حساب بنكي لآخر 6 شهور،

- بالنسبة للأفراد اللا مهنيين، يرجى تقديم «نسخة من رخصتك لمزاولتك المهنية، نسخ من بطاقتك الضريبية، اثبات الدخل، البيانات المالية أو الاقرارات الضريبية لآخر 3 سنوات أو كشف حساب بنكي لآخر 6 شهور».

قرض السيارة من البنك التجاري

- يمنح البنك التجاري الدولي لعملاءه تمويل يصل إلى مليون جنيه.

- يمكن لعملاء البنك التجاري الدولي الحصول على القرض بدون مقدم.

- يتيح البنك فرصة الحصول على القرض بدون حظر بيع أو تأمين على السيارة.

- سعر عائد تنافسي يتراوح بين 13% حتى 14.5% .

- تمويل حتى 100% من قيمة السيارة.

- فترة التمويل تصل إلى 5 سنوات.

- سهولة في إنهاء إجراءات ومستندات الترخيص.

- يمكن الحصول على التأمين على الحياة طوال فترة السداد مهما طالت المدة.

- إمكانية التقسيط بدون فوائد على خدمات ما بعد البيع وقطع غيار السيارات عند استخدام بطاقة ائتمان CIB من خلال مجموعة مختارة من توكيلات السيارات.