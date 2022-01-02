الإسكان الاجتماعي: الانتهاء من دراسة الـ100 ألف شقة مفروشة خلال أسبوعين

كشفت المهندسة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، آليات تنفيذ إتاحة 100 ألف وحدة سكنية مفروشة للشباب المقبلين على الزواج، وفقا لما وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقالت «عبدالحميد» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج الحياة اليوم على قناة الحياة، إنها عرضت أكثر من محور واقتراح على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم، الأحد: «عرضنا الدراسة على رئيس الوزراء متضمنة أكثر من خيار، مثل الإيجار، فبعض الشباب حديثي الزواج ليس لديهم قدرة على دفع مقدم كبير في هذه الفترة».

آليات تمويل مختلفة

وأضافت: «نبحث آليات التمويل المختلفة، وتكلفة البرنامج بشكل كامل، لتقديم أفضل وأنسب شروط للشباب، وخلال أسبوع أو أسبوعين ستكون ملامح الدراسة اكتملت لدينا، وسيتضح فيها الملامح التفصيلية مثل معايير الدخل».

اجتماع رئيس الوزراء

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعاً، لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي، بإتاحة 100 ألف وحدة سكنية مفروشة بنظام الإيجار، وإتاحتها للمتزوجين حديثًا، بحضور دكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومي عبدالحميد، المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي.

وأكّد الأهمية الكبيرة لما أعلن الرئيس السيسي عنه خلال فعاليات أسبوع الصعيد، بشأن تيسير الحصول على مسكن ملائم للشباب حديثي الزواج، عن طريق وحدات سكنية مفروشة تؤجر بأسعار مناسبة لها، وهو ما يؤكد الحرص الكبير من جانب القيادة السياسية على تقديم كل أوجه المساندة للشباب المقبل على الزواج.