 نائب مدير «عزل العبور»: زيادة في إصابات كورونا بعد احتفالات رأس السنة

أكد الدكتورأيمن ثروت، نائب مديرمستشفى عين شمس التخصصي، التابع لمستشفيات جامعة عين شمس، أنّ هناك زيادة بسيطة في إصابات فيروس كورونا بالمستشفى وغيره من المستشفيات، مرجعاً السبب إلى عدم الإلتزام بالإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا والاحتفالات بأعياد الميلاد و رأس السنة، منوهاً إلى أن الزيادة ستستمر لفترة مقبلة قد تمتد لأسبوعين مقبلين، مناشداً الجميع بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات وإرتداء الكمامة طوال فترة التواجد خارج المنزل، متوقعا نهاية الموجة الرابعة لفيروس كورونا خلال أسبوعين.

ثروت: لم نرصد أوميكرون بين المصابين المترددين على المستشفى

وأضاف نائب مدير مستشفى عين شمس التخصصي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّه وفقاً للتحاليل التي أجريت للمصابين بفيروس كورنا والمحتجزين بداخله، لم يثبت وجود أي إصابة بمتحورات جديدة أو طفرات للفيروس خاصة أوميكرون، لافتا إلى أنّ هناك استعدادت مكثفة لمواجهة أي سيناريوهات تتعلق بفيروس كورونا، ولا توجد أي أزمات أو نواقص سواء في الأدوية أو المستلزمات الطبية .

ثروت: يجب الحصول على لقاح كورونا للوقاية من المرض

و ناشد نائب مدير مستشفى عزل العبور المواطنين بضرورة الالتزام بالتشديد على إجراءات مواجهة فيروس كورونا، أبرزها سرعة التسجيل للحصول على اللقاح والجرعة الثالثة المعززة لمن حصلوا على الجرعيتن، وضرورة البقاء في المنزل حال الشعور بأي أعراض، والتواصل مع الطبيب المختص والالتزام بالتعليمات والأدوية وعدم الخروج من المنزل حتى يتم الحصول على نتائج التحاليل .