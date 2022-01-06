فوبيا لقاح «كورونا»: سيدة إسبانية تخطف طفليها لمنعهما من التطعيم

سعياً لعدم تلقي طفليها لقاح كورونا بعدما تملك الخوف قلبها، أقدمت إحدى السيدات في أسبانيا على خطف طفليها من طليقها، لمنع حصولهما على اللقاح، قبل أن تلقي السلطات الإسبانية القبض عليها، جنوب البلاد.

تهمة «سلب قصر»

وتواجه السيدة الإسبانية، البالغة من العمر 46 عامًا، تهمة «سلب قصر» بموجب دعوى مرفوعة ضدها يوم 16 ديسمبر الماضي، حرّكها زوجها السابق، المقيم قرب إشبيلية الواقعة بمنطقة الأندلس.

وكان الرجل قد فقد الاتصال بطفليه اللذان يبلغ عمرهما، 12 و14 عاما، منذ الأول من نوفمبر، وسرعان ما اتهم زوجته بخطفهما لمنعه من تطعيمهما ضد «كورونا».

وبعد تكثيف البحث من قبل الشرطة الإسبانية، سلّمت السيدة نفسها للقضاء في مدينة إشبيلية، كما سلمت طفليها، وتم إخطار القاضي المكلف بالقضية، والذي قام بدوره بإبلاغ الأب.

وسلّمت السلطات الطفلين لوالدهما، الذي أفاد بأنهما انقطعا عن ارتياد مدرستهما منذ بداية شهر نوفمبر، وأصدرت قرارا بحبس الأم احتياطيا، لحين مثولها للمحاكمة.

التطعيم في إسبانيا

يشار إلى أن إسبانيا تحتل موقعا متقدما في أوروبا فيما يتعلق بنسب تلقي لقاح «كورونا»، إذ تلقى 90% من الإسبان من عمر 12 عاما فما فوق لقاح «كورونا»، وبالمقارنة بدول أخرى، لا توجد معارضة للتطعيم في البلاد.

وكانت وزارة الصحة الإسبانية قد وافقت الشهر الماضي على تطعيم الأطفال من سن 5 إلى 11 عاما ضد فيروس «كورونا»، ما يعني أن نسبة الملقحين في البلاد ستشهد زيادة ملحوظة خلال الفترة المقبلة.

وجاء قرار وزارة الصحة الإسبانية بعد موافقة وكالة الأدوية الأوروبية في نوفمبر الماضي على تلقيح الأطفال البالغين من العمر 5 أعوام فأكثر، بلقاح فايزر، ما يعني أن حوالي 3 مليون طفل إسباني سوف يتلقون اللقاح، واللافت أن هناك استجابة غير عادية من الأطفال في إسبانيا لتلقي اللقاح، الأمر الذي دفع وزيرة الصحة كارولينا داريا لتقديم الشكر لهم، موضحة أن هذه الاستجابة قد تؤدي للوصول إلى أقصى حد للمطعمين، قبل العام الدراسي المقبل.