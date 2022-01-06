فيلم «من أجل زيكو» يحقق 772 ألف جنيه في أول أيام عرضه بدور السينما

حقق فيلم «من أجل زيكو»، ما يقرب من 772 ألف جنيه في يومه الأول بدور العرض، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ «الوطن»، ويتناول الفيلم مفارقات كوميدية متنوعة بين منة شلبي وكريم محمود عبد العزيز، حيث حقق الثنائي دويتو كوميدي ناجح، خلال الفترة الأخيرة.

أغنية الغزالة رايقة تخطت الـ 15 مليون مشاهدة

وتخطت أغنية الغزالة رايقة 15 مليون مشاهدة على يوتيوب، منذ طرحها، وانتشرت على جميع المنصات الالكترونية واليوتيوب، ولاقت رواجاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما ترددت اتهامات بشأن سرقة لحن الأغنية من أخرى روسية.

أبطال فيلم «من أجل زيكو»

بعد أعوام كثيرة من الغياب، جسد الفنان كريم محمود عبد العزيز، بطولة فيلم «من أجل زيكو»، وشاركه عدد من النجوم منهم «محمد محمود، محمود حافظ، وضيوف الشرف شيكو وإسعاد يونس»، والفيلم من تأليف مصطفى حمدي وإخراج بيتر ميمي.

أماكن عرض فيلم «من أجل زيكو»

ويعرض الفيلم في «سينما روكسي، وسينما داون تاون، سينما الحرية، سينما سيني ماكس، سينما مدينتي، سينما كايرو فيستفال، سينما ميامي، سينما جولدن ستارز، سينما سي سينما الجونة، سينما فوكس مول مصر، سينما فوكس سيتي سنتر ألماظة»، بالإضافة إلى دور السينما الأخرى بمختلف المحافظات المصرية.