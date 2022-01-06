تفاصيل وفاة أكبر محارب أمريكي عن عمر ناهز 112 عاما.. تعرض للموت مرتين

أعلن المتحف الوطني للحرب العالمية الثانية في «نيو أورلينز»، عن وفاة لورانس بروكس، أكبر المحاربين القدامى في الولايات المتحدة، عن عمر ناهز 112 عاماً، ووفقًا لبيان مدير المتحف «ستيفن ج. واتسون»، نقله موقع «يورو نيوز»، فإنّ بروكس كان الأكبر سنا من بين 240 ألف محارب، من قدامى محاربي أمريكا في الحرب العالمية الثانية، الذين لايزالون على قيد الحياة.

بايدن ينعي «بروكس»

ومن جانبه، علق الرئيس الأمريكي جو بايدن على وفاة بروكس من خلال تغريدة له نشرها على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أعرب فيها عن شعوره بالفخر، إذ التقى أكبر المحاربين القدامى خلال العالم الماضي، وتحدث معه، مؤكدا أنه سيصلي من أجله.

وأثارت وفاة «بروكس»، الحزن في نفوس العديد من المشاهير والسياسيين في أمريكا، وكتب السياسي من الحزب الجمهوري ستيفن جوزيف سكاليس، تغريدة عبر خلالها عن حزنه لوفاة أحد أعظم المحاربين في البلاد، والذي كان بطلا حقيقيا، وفقا لتعبيره.

طباخ للجنود البيض

يشار إلى أن «بروكس»، من مواليد عام 1909 بقرية لويزيانا، وهو من أسرة أمريكية، ذات أصول أفريقية، مكونة من 15 طفلا، وعانت كثيرا من العنصرية، وفي عام 1940 تم استدعائه للانضمام للجيش الأمريكي، وبالتحديد كتيبة الهندسة رقم 91، وكانت وحدة أمريكية مكونة من عناصر أفريقية فقط.

وكان بروكس طباخ الضباط البيض في الكتيبة، ما يعني أنه كان بعيدا عن الخطوط الأمامية، ورغم ذلك تعرض للموت مرتين خلال الحرب، الأولى حينما نفد الوقود من طائرة كان بداخلها وكانت تحمل إمدادات للجنود، والثانية حينما تعرض لإطلاق نار على يد قناص ياباني كان يبعد عنه عدة أمتار فقط.

قانون الجندي والعنصرية

وترك بروكس الخدمة في الجيش عام 1945، ولم يستفد من قانون الجندي، الذي يسمح للجنود القدامى بالحصول على منحة للالتحاق بالجامعة، بسبب الأفكار العنصرية المنتشرة في ذلك الوقت.

وقرر أن يوثق فترة خدمته بالجيش الأمريكي، فلجأ إلى متحف نيو أورلينز، وأصبح بعد ذلك زائرا دائما له، وكان يحتفل بعيد ميلاده سنويا هناك، بجانب جنود مكرمين، وبمشاركة فرق موسيقى الجاز.