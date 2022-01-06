هاني ضاحي يعلن ترشحه لمنصب نقيب المهندسين لدورة ثانية

أعلن المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، ترشحه لمنصب نقيب المهندسين لدورة ثانية في الانتخابات التي تجريها النقابة خلال شهري فبراير ومارس المقبلين، ومن المقرر فتح باب الترشح الأربعاء المقبل 12 يناير حتى الأربعاء 26 يناير 2022 على كافة المراكز النقابةي الخالية حسبما أعلن المهندس هاني محمود رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين 2022.

انتخابات نقابة المهندسين 2022

وجاء إعلان هاني ضاحي بالترشح لمنصب نقيب المهندسين لدورة ثانية خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر النقابة، استعرض فيه ما بذله المجلس المنتهية ولايته منذ أن تسلم المسئولية عام 2018، حيث تناول في حديثه العديد من الملفات ومنها مستشفى المهندسين ببدر والتعليم الهندسي وصندوق المعاشات.

وقال ضاحي: ان قرار ترشحه للانتخابات سبب له الحيرة منذ 4 أشهر، وأضاف أن عددا من شيوخ المهنة والمهندسين تواصلوا معه الفترة الماضية وأبدوا رغبتهم في تعويض ما تم ضياعه خلال عام ونصف العام، وأكد أنه احتراما وتقديرا منه لرغبة زملائه وأساتذته وقيادات كثيرة، قرر الترشح على منصب نقابة المهندسين لدورة ثانية.

الجدول الزمني لمواعيد وإجراءات الترشح

وكانت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين 2022، أعلنت الجدول الزمني لمواعيد وإجراءات الترشح حيث تم تحديد يومي الأحد والإثنين 30 و 31 يناير 2022 الجاري، لتلقي التنازلات والطعون ، على أن تُجرى انتخابات رؤساء النقابات الفرعية ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية، ونصف أعضاء مجالس الشُّعب الهندسية، مِمّن مضى على انتخابهم أربع سنوات، وذلك يوم الجمعة 25 فبراير 2022، على أن يكون يوم الجمعة 4 مارس 2022 هو موعد انتخاب النقيب العام والأعضاء المكملين، والإعادة بين رؤساء النقابات الفرعية حال عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة من عدد الأصوات الصحيحة للحاضرين.

وأكد المهندس هاني محمود رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين 2022 على أن يكون يوم الجمعة 11 مارس 2022، الإعادة على منصب النقيب في انتخابات نقابة المهندسين 2022، حال عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة من عدد الأصوات الصحيحة للحاضرين.