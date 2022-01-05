«المهندسين» تنظم حفل تأبين لأمينها العام السابق.. وتطلق اسمه على القاعة الكبرى

نظمت نقابة المهندسين المصرية، حفلًا لتأبين اللواء أركان حرب مهندس محمود مغاوري، أمين عام النقابة السابق، في ذكرى رحيله الأولى، بحضور المهندس هاني ضاحي، نقيب مهندسي مصر، وأعضاء هيئة مكتب النقابة العامة، وعدد من رؤساء النقابات الفرعية والشُّعب الهندسية، وبعض أعضاء المجلس الأعلى، وبمشاركة أسرة اللواء مهندس محمود مغاوريشارك في حفل التأبين أسرة اللواء مهندس محمود مغاوري، وعدد من قيادات الهيئة الهندسية.

وأدار أحمد حشيش، أمين الصندوق المساعد والمتحدث الإعلامي لـ نقابة المهندسين، حفل التأبين، ملقيًا الضوء على المشوار المهني للراحل، وأرثاه بكلمات تعبر عن حزنه الشديد لرحيل المغفور له، معبرًا عن اعتزازه بأبوَّته وأستاذيته له، خلال فترة تعامله معه بالنقابة.

نقيب المهندسين يرثي الأمين العام الراحل: فقدت برحيله معلما كبيرا

وفي كلمته، قال هاني ضاحي، نقيب المهندسين، إنَّ نقابة المهندسين فقدت برحيل اللواء مهندس محمود مغاوري، عَلمًا من أعلامها، وقائدًا فذًّا ومعلمًا كبيرًا ونهرًا للعطاء والخير، مضيفًا أنَّه «فقدت برحيله أخًا عزيزًا ومعلمًا كبيرًا وقائدًا فذًّا دمث الخلق، كريم العطاء، عظيمًا في تعامله مع الجميع، صادق الوعد، محترمًا في كل شئون حياته».

ولفت إلى أنَّ علاقتهما بدأت منذ عام 1998، وطوال هذه السنوات لم تتغير هذه الصداقة، معلنًا إطلاق اسم الراحل على أكبر قاعات الدور السادس بالنقابة، مشيرًا إلى أنَّه جرى افتتاحها في نفس يوم ذكرى وفاته، كما شهدت القاعة ذاتها حفل تأبينه.

بدوره، قال أحمد عثمان، وكيل نقابة المهندسين، إنَّ الراحل كان من أقرب أصدقاءه، وكان يتحمل مسؤولية عدة ملفات ثقيلة داخل النقابة، وبرحيله ترك فجوة كبيرة لكل من عرفه وتعامل معه.

نجل الراحل: كان أبا حنونا وزوجا وفيا.. رافق والدتي 6 أشهر بالمستشفى وقت مرضها

ووجه يحيى مغاوري، نجل اللواء مهندس محمود مغاوري، الشكر لنقيب المهندسين وللنقابة على تأبين أبيه في ذكرى وفاته، قائلًا: «أشعر بالفخر لوفاء نقابة المهندسين وإحيائها ذكرى وفاة والدي»، مضيفًا أنَّ كل من تعامل مع والده يعرف قدره وقيمته ووفاءه.

وأشار إلى أنَّه «كان إنسانًا حنونًا، علم الجميع التسامح والوفاء، والحب، إذ قضى 6 أشهر كاملة في المستشفى بجوار والدته الراحلة عندما مرضت قبل رحيلها، رافضًا المغادرة قبل شفاءها، إذ كان يستلقي إلى جوارها على أريكة داخل المستشفى التي احتجزت فيها، متابعًا أنَّ أبيه كان يؤمن بعمله النقابي وكونه خدمة لكل مهندسي مصر.

فيما أكّد اللواء أ.ح. محمود عرفات، رئيس مجلس إدارة «مصنع 18 الأسبق»، عمق علاقته باللواء مهندس محمود مغاوري، التي اقتربت من الـ30 عامًا، منذ أن كان يتتلمذ على يديه، حتى مجاورته له في السكن، إلى أنَّ ربطتهما علاقة النسب والمصاهرة، موجهًا شكره لنقيب المهندسين وأعضاء هيئة المكتب، على إقامة حفل تأبين الراحل يتذكر فيها الحضور المواقف والصفات التي جمعتهم به.

اللواء طاهر عبدالله: الراحل أحد أبناء الهيئة الهندسية الأوفياء

أما اللواء أركان حرب طاهر عبدالله طه، رئيس الهيئة الهندسية سابقًا، فقدم الشكر للنقابة، لتنظيم حفل تأبين للواء مهندس محمود مغاوري، مشيرًا إلى أنَّ اللواء محمود مغاوري، هو أحد أبناء الهيئة الهندسية الأوفياء، قائلًا: «هو قائدنا ومعلمنا في جميع نواحي الحياة، وكلنا كنا سعداء بالقرب منه»، مشيرًا إلى أنهم تعلموا منه أصول العمل المخلص، موجهًا كلماته لأبناء اللواء محمود مغاوري، قائلًا: «لكم أن تسعدوا أن والدكم هو اللواء محمود مغاوري».

وفي نهاية الحفل، أهدى نقيب المهندسين وأعضاء هيئة مكتب النقابة، درع نقابة المهندسين لأسرة اللواء مهندس محمود مغاوري، كما كرَّموا عددًا من أسر الشهداء.