هاني ضاحي: «أنقذنا نقابة المهندسين من الانهيار واستعدنا دورها الريادي»

قال المهندس هاني ضاحي، نقيب المهنسدين، إنّ صندوق المعاشات هو الكيان المالي الذي يستقبل كل الايرادات ويتم من خلاله جمع الأموال والمصروفات، موضحا أنّ الصندوق عانى من عجز 222 مليون جنيه، الأمر الذي يضر بالمحالين للتقاعد فضلا عن وجود خلل في تقديم الخدمات النقابية، وتابع: «نجحنا في تغطية العجز ووصلنا إلى فائض 178 مليون جنيه في العام الأول والعام الثالث 620 مليون جنيه فائض الأمر الذي ينعكس على الخدمات المتميزة للمهندسين على جميع المستويات».

نقيب المهندسين

وقال ضاحي خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر نقابة المهندسين اليوم، إنّ تنظيم المؤتمر جاء لحصر الحقائق وإعلان ما قام به مجلس النقابة منذ أن تولى المسئولية في 2018 حتى هذه اللحظة، وتابع موضحا أنّ النقابة كانت تترنح وهي من أعرق النقابات في مصر، وتضم في عضويتها أكثر من 830 ألف مهندس، وتبدأ برئيس الوزراء بصفته مهندس إلى أحدث خريج: «كان لنا دورا حيويا عندما جئنا في 2018، وشعرنا أن هناك الكثير والكثير الذي يجب تصحيح المسار فيه».

الجمعية العمومية لنقابة المهندسين

وأضاف ضاحي: «البعض حاول إفساد الجمعية العمومية، لاستهداف نقابة المهندسين ولكن الأغلبية العاقلة وأعضاء المجلس الأعلى ساروا بالنقابة إلى بر الامان وقدموا موازنة جرى اعتمادها، وكان يوجد ممثل عن الجهاز المركزي للمحاسبات الذي أثنى على دور النقابة»، وأشاد بما تم في ملف مستشفى المهندسين بمدينة بدر.

وواصل نقيب المهندسين: «استطعنا زيادة معاشات المهندسين 37% ووصلنا إلى 960 جنيها وهو قابل للزيادة في الفترة المقبلة، فنقابة المهندسين بأعضائها هي الاستشاري الهندسي للدولة، وما يحدث اليوم على أرض مصر شيء غير مسبوق من تطور في البنية الأساسية والطاقة الكهربائية والطرق والكباري وهي مشروعات قومية ورائها قيادة سياسية وطنية تحب البلد ولها إرادة حديدية وقرارات صائبة».

وأشار «ضاحي»، إلى أن استراتيجية 2030 ستتحقق في 2025، والمشروعات التي تتم وراءها جنود تنفذ وهم مهندسي مصر والمكاتب الاستشارية: «يهمنا عودة الدولة إلى ثقلها الحقيقي ودعم السياسات الهندسية والاقتصادية التي تنفذها الدولة».