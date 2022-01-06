عمرو دياب ينعى الراحلة مها أبو عوف: خالص عزائي لوفاة الفنانة العزيزة

حرص الفنان عمرو دياب على نعي الفنانة الراحلة مها أبو عوف، كما قدم العزاء لأسرتها، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «انستجرام».

وكتب عمرو دياب عبر خاصية «الاستوري»: «إنّا لله وإنّا إليه راجعون، خالص عزائي لأسرة الفنانة العزيزة مها أبو عوف، رحمها الله وألهم أهلها الصبر والسلوان».

أحمد زاهر وتامر حبيب ينعيان مها أبو عوف

كما نشر الفنان أحمد زاهر عبر حسابه على «انستجرام» صورة للراحلة، وعلق عليها قائلا: «البقاء لله والدوام لله وإنّا لله وإنّا إليه راجعون.. رحلت الفنانة العظيمة مها أبو عوف.. هاتوحشيني يا حبيبتي يا أطيب قلب في الدنيا ربنا يصبرنا جميعا ويصبر أهلك لا حول ولا قوة إلّا بالله».

بينما عبر الشاعر والسيناريست تامر حبيب عن حزنه بفقدها من خلال بعض الكلمات المؤثرة، حيث نشر عبر «نستجرام»: «قلبي واجعني ومش عارف أصدق.. مع السلامة يا حلوة يا أم ضحكة حلوة وكلام حلو وروح حلوة.. زعلان عشان سيبتينا بس متطمن إنك في حتة حلوة… وحشتيني من دلوقتي».

جنازة الراحلة مها أبو عوف

وشُيعت منذ قليل جنازة الراحلة مها أبو عوف من مسجد الرحمن الرحيم بمنطقة صلاح سالم، في حضور عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم الفنان أشرف زكي، إلهام شاهين، دنيا سمير غانم، منير مكرم، وغيرهم من الفنانين، كما شهدت الجنازة انهيار شقيقتها ميرفت.

وفاة مها أبو عوف

ورحلت «أبو عوف» عن عالمنا فجر اليوم الخميس، عن عمر يناهز 65، بعد صراعها مع مرض سرطان الرئة وتعرضها إلى التهاب رئوي حاد نقلت على إثره إلى المستشفى وتوفت في الساعات الأولى من صباح اليوم.

آخر أعمال مها أبو عوف

شاركت الفنانة الراحلة في الكثير من الأعمال الفنية الناجحة ولعل أبرز تلك الأعمال ست كوم «راجل وست ستات»، برفقة الفنان أشرف عبد الباقي، كما أن أخر أعمالها الفنية مسلسل «قواعد الطلاق الـ45».