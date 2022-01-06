وزيرة الثقافة تنعى مها أبو عوف: حققت نجومية من نوع خاص

نعت الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الفنانة مها أبو عوف التى غيبها الموت عن عمر يناهز 65 عاما بعد صراع مع المرض، وشُيعت جنازة الفنانة الراحلة عقب صلاة ظهر اليوم من مسجد الرحمن الرحيم، بحضور أسرتها والعديد من الفنانين والأصدقاء.

وزيرة الثقافة: مها أبو عوف تميزت بتعدد المواهب

وقالت وزيرة الثقافة إن الراحلة تميزت بتعدد المواهب وحققت نجومية من نوع خاص، مشيرة إلى أن صدقها فى الأداء يعد أحد عناصر نجاح الأعمال التى شاركت بها.

وقدمت وزير الثقافة العزاء لأسرة الفنانة الراحلة وأصدقائها ومحبيها، داعية الله أن يتغمد الفقيدة برحمته.

أبرز المعلومات عن مها أبو عوف

يذكر ان مها أبو عوف ابنة الموسيقار أحمد شفيق أبو عوف، وشقيقها الفنان الراحل عزت أبو عوف، تخرجت فى الجامعة الأمريكية، وكونت مع أشقائها فرقة غنائية أواخر السبعينيات، واحترفت التمثيل عقب توقف الفرقة ومنذ مطلع الثمانينات، وقدمت ما يزيد على 130 عملًا متنوعاً بين المسرح، والسينما، والتلفزيون.

وقدمت الفنانة مها أبو عوف، العديد من الأعمال الفنية منها مسلسل «راجل و6 ستات»، بطولة أشرف عبدالباقي، ويعتبر من أشهر أعمالها الدرامية؛ إذ ظل يعرض لمدة 10 مواسم.

وآخر أعمالها مسلسل «الحرير المخملي»، الذي عُرض نهاية العام الماضي، من بطولة مصطفى فهمي، داليا مصطفى، أحمد وفيق، مها أبوعوف.

الفنانة مها أبو عوف، أحد أعضاء الفرقة الغنائية «فور إم» بقيادة شقيقها الفنان الراحل عزت أبو عوف، وشقيقاتها منى ومنال، وميرفت، وأسسها عزت أبو عوف في نهاية السبعينيات، وفي عام 1979 انضمت لهم مريم بديلة عن منى التي تزوجت وابتعدت في وقتها، وكانت الفرقة تقوم بالبروفات في بدروم بيتهم بالزمالك.

قدمت الفرقة العديد من الأغاني والألبومات، وأحدثت دوياً هائلاً حتى على المستوى العربي، لكنها تراجعت تمامًا في بداية التسعينيات حتى توقفت، وقد أرجع أبو عوف عدم استمرار الفرقة لطبيعة الحياة واختلاف الظروف الشخصية لكل عضو في الفرقة.