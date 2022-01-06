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وصول جثمان الفنانة مها أبو عوف إلى مثواه الأخير

كتب:

شريف سليمان
01:31 م | الخميس 06 يناير 2022
الفنانة مها أبو عوف

الفنانة مها أبو عوف

تقدم «الوطن»، بثا مباشرًا، لوصول جثمان الفنانة مها أبو عوف إلى مثواها الأخير، بعدما وافتها المنية، اليوم، إثر صراع مع المرض. 

ووُلدت أبو عوف في 28 نوفمبر عام 1959م، والدها الفنان أحمد شفيق أبو عوف، وشقيقها هو الفنان عزت أبو عوف وتخرجت من الجامعة الأمريكية وكونت مع أشقائها فور إم الغنائية واحترفت التمثيل عقب توقف الفرقة، وكانت أخر زوجات عازف الجيتار عمر خورشيد، وأنجبت منها نجلها شريف وانفصلت عنها، ثم تزوجت عمر المنزلاوي.

منير مكرم أول الحاضرين للجنازة

وكان الفنان منير مكرم أول الحاضرين لصلاة الجنازة على الفنانة الراحلة، التي رحلت عن عالمنا عن اليوم بعد صراع مع مرض السرطان التي كانت تعاني منه في الفترة الماضية، وأصيبت بالتهاب رئوي حاد ونُقلت بسبب مؤخرا إلى العناية المركزة قبل أن تُفارق الحياة.

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