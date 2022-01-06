سبب وفاة الفنانة مها أبو عوف.. تدهور مفاجئ أجبرها على دخول العناية المركزة

تزايد بحث الجمهور خلال الساعات الماضية، عن سبب وفاة الفنانة مها أبو عوف، التي رحلت عن عالمنا في صباح اليوم الخميس، عن عمر ناهز 65 عاما، بعد صراع مرير مع مرض السرطان، التي تضاعفت أعراضه مؤخرا، لتعاني من تطورات مزمنة في الرئة، احتاجت إلى متابعة طبية دقيقة.

سبب وفاة الفنانة مها أبو عوف

تدهورت الحالة الصحية للفنانة مها أبو عوف خلال الساعات الماضية، قبل نقلها إلى أحد مستشفيات القاهرة الجديدة، خلال رحلة صراعها مع مرض السرطان، إذ أصيبت بالتهاب رئوى حاد، ونقلت بسببه مؤخرا، إلى العناية المركزة، حتى فارقت الحياة، في الساعات الأولى من صباح اليوم.

تشييع جثمان الفنانة الراحلة

خرج جثمان الراحلة، عقب صلاة ظهر اليوم الخميس، من مسجد الرحمن الرحيم، لنقله إلى مدافن الأسرة، وحرص على الحضور عدد من نجوم الفن منهم الفنانة دنيا سمير غانم، التي تكمل مسيرة والدتها في حضور الجنازات على الفنانين الراحليين، والفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وعدد كبير من أهلها، منهم شقيقتها ميرفت أبو عوف، التي دخلت في نوبة بكاء شديدة، خلال أداء صلاة الجنازة، وتوديع شقيقتها.

آخر أعمالها الفنية

منذ إعلان خبر وفاة مها أبو عوف، وبدأ الجمهور رحلة بحث متنوعة، عنها وعن مسيرتها الفنية، ومن ضمن ما تحروا عنه، آخر أعمالها، والتي كانت مشاركتها في أحداث مسلسل «الحرير المخملي»، الذي عرض قبل انتهاء عام 2021.

والمسلسل من سيناريو وحوار أحمد أبو زيد توفيق، وشادى أسعد، وحمدي التايه، ومن إخراج أحمد حسن، كما أنه من بطولة حسين فهمي، وداليا مصطفى.