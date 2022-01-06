8 معلومات عن بطاقة ميزة لصرف مرتبات الموظفين.. من حقك تسحب 30% مقدما

أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الانتهاء من تحويل كل البطاقات الإلكترونية الحكومية لصرف مستحقات العاملين بالدولة، إلى بطاقات ميزة في نهاية شهر يناير الجاري، بعدما بدأت المرحلة التجريبية للتحويل في عام 2020.

وتستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن بطاقة ميزة، التي يستخدمها الموظفين لصرف المرتبات، وفق بيان وزارة المالية.

معلومات عن بطاقة ميزة

1- تتيح كروت ميزة لموظفي الحكومة خدمات السحب النقدي والإيداع والتحويل من ماكينات «ATM».

2- تتيح هذه البطاقات أيضا، خدمة الشراء الإلكتروني عبر الإنترنت، بالإضافة إلى نقاط البيع الإلكترونية (POS).

3- يمكن من خلال بطاقة ميزة سداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا، من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي.

4- من ضمن مميزات بطاقة ميزة، إتاحة خدمة «الراتب المقدم» من خلالها مجانًا، لمدة 6 أشهر، اعتبارًا من بدء تشغيل هذه البطاقات، بما يُعادل 30% من قيمة الراتب.

5- يمكن للموظف في مختلف قطاعات الدولة، السحب النقدي من جميع ماكينات الصراف الآلي داخل مصر في أي وقت.

6- تتميز بطاقة ميزة بالأمان، فكونها شريحة ذكية لا تلامسية، يضفي الأمان التام لحامل البطاقة.

7- تتيح بطاقة ميزة معاملات إلكترونية أوسع من البطاقات التقليدية، التي كان يتم استخدامها في السابق.

8- تتيح ميزة العديد من الخدمات البنكية لموظفي الدولة كما أنها سارية للسحب والمعاملات لمدة 5 سنوات.

10 بنوك لصرف المرتبات

من المقرر بحلول نهاية شهر يناير الجاري، الانتهاء من تحويل نحو 4.3 مليون بطاقة حكومية إلكترونية، لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات ميزة بالتعاون مع عدد من البنوك، وفق لما أكده وزير المالية.

وتشمل البنوك التي ستتعاون معها وزارة المالية: بنك مصر، والأهلي المصري، والتعمير والإسكان، وبنك القاهرة، والإمارات دبي، وبنك العربي الإفريقي الدولي، والقاهرة، والمؤسسة العربية المصرفية، والمصرف المتحد، والتجارى الدولي، والهيئة القومية للبريد.