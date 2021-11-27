خبيرة اقتصادية تكشف عن مزايا «بطاقة ميزة».. توفر حرية السحب النقدي

«قريبا سيبدأ الجميع فى القرى والنجوع وجميع المحافظات، في استخدام كارت ميزة، وذلك في ظل التحول الرقمي، الذي انتهجته الدولة»، هكذا علقت الدكتورة وفاء علي، الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، مضيفة أن الدولة ستعتمد كليا على التحول الرقمي في جميع المؤسسات الحكومية، وأولها القطاع المصرفي بشكل عام، وذلك بعدما أطلقت الدولة كارت ميزة، المدفوع مقدما.

وأكدت الخبير الاقتصادي، أن كارت ميزة هو أول بطاقة دفع إلكتروني وطنية، وتعد أحد الأدوات الرئيسية للسداد الإلكتروني لمدفوعات المواطن، سواء للجهات الحكومية أو في كافة التعاملات المالية الأخرى محليا.

خصائص البطاقة

- مناسبة لاحتياجاتك اليومية، إذ تمكنك من استقبال وصرف الحوالات بالجنية المصري، على مدار 24 ساعة، دون الحاجة للتوجه لأي من فروع البنك.

- الاستفادة من المعاملات اللاتلامسية للحفاظ على سلامتك، في ظل انتشار فيروس كورونا.

- سداد المدفوعات الحكومية، إذ تعد بطاقة ميزة المدفوعة مقدما من البنك الأهلي المصري أول بطاقة دفع إلكترونية وطنية تمكنك من سداد المدفوعات الحكومية الكترونيا بسهولة وأمان.

- حرية السحب النقدي، حيث توفر بطاقة ميزة حرية السحب النقدي من خلال شبكة الصراف الآلي الخاصة بالبنك الأهلي المصري أو من خلال ماكينات البنوك الأخرى داخل مصر التي تحمل علامة 123.

- المشتريات من خلال التجار، إذ إن وجود شعار ميزة يتيح لك قبول البطاقة لدى شبكة واسعة من التجار المتاح لديهم نقاط البيع الإلكترونية، التي تمكنك من شراء السلع والحصول على الخدمات من خلال البطاقة.

متطلبات الاشتراك

ويمكن الاشتراك في بطاقة ميزة من خلال تقديم صورة من البطاقة الشخصية السارية أو جواز السفر الموضح به الرقم القومي.

يذكر أن وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع بالبنك المركزي المصري، أعلن عن إنفاق 8 مليارات جنيه لتوجيه قطاع عريض من الشعب المصري للاندماج في عملية التحول الرقمي والتعامل مع التطبيقات الحديثة.

وأضاف أنَّ التكنولوجيا المالية ساعدت في رفع العبء عن العاملين في القطاع المصرفي، وكذلك تطور المدفوعات الإلكترونية التي سهلت عمليات الشراء والبيع.

وأشار إلى مبادرات المركزي التي ساهمت ودعمت عملية التحول الرقمي، مثل مبادرة نقاط البيع التي زاد عددها من 72 ألفا إلى 700 ألف ماكينة.

وكشف عن اعتزام البنك المركزي إطلاق منظومة التسوية اللحظية لمدفوعات التجزئة وتطبيقها على جميع البنوك العاملة في مصر.