إحالة مدير مدرسة ببني سويف للمحاكمة: «باع أوراق إجابات الطلاب للمطاعم»

أحالت مديرية التربية والتعليم في بنى سويف، مدير مدرسة إعدادية مشتركة بإحدى القرى إلى المحكمة التأديبية، وذلك لتحصيله الرسوم المدرسية من الطلبة غير المعفيين، عن أعوام 2018 و2019، في ظل عدم اختصاصه بالتحصيل، واحتفظ بها لنفسه فترة زمنية طويلة دون مبرر قانوني.

مدير المدرسة باع أوراق إجابات الطلاب لمطعم

وأكدت التحقيقات التي تم إجراؤها بمديرية التربية والتعليم، أن مدير المدرسة باع أوراق إجابات امتحانات الطلبة عن أعوام سابقة والمذكرات التي يحضرها الطلبة معهم للمراجعة قبل الامتحانات لأحد المطاعم بالقرية دون اتباع الإجراءات المخزنية وحصل على مقابل بيعها، كما حصل على جزء من المبالغ التي قام عمال المدرسة بتحصيلها من أولياء الأمور عند توزيع شهادات النجاح عن العام الدراسي 2020، 2021 ووقع بدفتر الحضور والانصراف الخاص بالمدرسة في بعض الأيام بدلا من معلم تربية فنية منتدب للمدرسة من مدرسة أخري اعتبارا من فبراير2021 وحتى تاريخه وذلك أثناء تواجده بالمدرسة خلال أيام التدريب.

التحقيقات: مدير المدرسة تراخى في توريد المبالغ المحصلة

كما كشفت التحقيقات بأن مدير المدرسة تراخى في توريد المبالغ المحصلة من الطلبة لخزينة الإدارة التعليمية والتي تقدر بإجمالي 18 ألف و130 جنيها واحتفظ بها اعتبارا من بداية العام الدراسي 2020، 2021 وحتى شهر سبتمبر 2021 دون مبرر قانوني.

كما أكدت التحقيقات بأن مدير المدرسة حصل الرسوم الدراسية من بعض الطلاب المعفيين ولم يقم بتوريدها حتى شهر سبتمبر عام 2021 دون مبرر قانوني وشكل لجان صورية في غضون العام الدراسي 2020، 2021 ووضع أسماء أعضائها ولم يخطرهم ووقع بدلا منهم على المستندات الخاصة بتلك اللجان، كما قام بتحرير فاتورة وهمية بإجمالي مبلغ 3980 جنيها بشأن أعمال صيانة بالمدرسة في غضون عام 2020، 2021 واستولى على هذا المبلغ وذلك بعدم توريد كافة الأصناف المدرجة بهذه الفاتورة للمدرسة.