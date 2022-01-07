لطفي لبيب عن طقوسه بالأعياد: مخصصة لأهلي وأحفادي دون فعاليات رسمية

تحدث الفنان لطفي لبيب، عن طقوسه في الأعياد، تزامنا مع عيد الميلاد المجيد 7 يناير، الذي أكد أنه يكون مخصصا للعائلة فقط، بعيداً عن أي مشاركة بفعاليات أخرى.

وقال لبيب لـ«الوطن»، «دائما نقضي العيد مع العائلة، وسط زوجتي وبناتي وأحفادي، نتجمع على سفرة واحدة بعد الصيام، وأعطي لكل طفل عيدية، فأجواء العيد في مصر مختلفة ومبهجة، سواء كان للمسلمين أو المسيحيين».

لطفي لبيب في رسالة لجمهوره

وهنأ لطفي لبيب الشعب المصري، بمناسبة حلول العام الجديد 2022، متمنيا أن يكون عام ملئ بالنجاحات والانجازات للجميع .

مشاركة لطفي لبيب بالسباق الرمضاني

يشارك الفنان لطفي لبيب بالسباق الرمضاني المقبل من خلال عمل فني جديد يجمع بينه وبين الفنان محمود حميدة، والمسلسل ليس الأول الذي يجمع بين الثنائي، ويظهر لطفي لبيب خلال أحداث المسلسل كضيف شرف .

وأكد لطفي لبيب أنه ما زال يقرأ أكثر من سيناريو للمشاركة في أعمال أخرى، نافياً اعتزاله الفن كما تردد في الآونة الأخيرة.

آخر أعمال لطفي لبيب

حكاية «ويبقى الأثر» من أخر أعمال لطفي لبيب بمسلسل إلا أنا مع الفنانة نجلاء بدر، والحكاية من بطولة نجلاء بدر، مصطفى درويش، محمد التاجي، رانيا منصور، إيناس كامل، وعدد آخر من الفنانين، وهي من تأليف أمانى التونسى، وإخراج أحمد يسرى، إنتاج شركة أروما.

معلومات عن لطفي لبيب

يعتبر الفنان لطفي لبيب، أحد أبطال حرب أكتوبر، وحصل على ليسانس الآداب ثم التحق بمعهد الفنون المسرحية، وتميز بأدائه التلقائي والكوميدي، وقام بكتابة العديد من مسلسلات الأطفال وساهم في إنتاجها.