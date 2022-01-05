لطفي لبيب يكشف كواليس صورته مع الرئيس السيسي: «كان يوم مشرف»

تحدث الفنان لطفي لبيب عن كواليس لقائه برئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، خلال السنوات الماضية، حيث إنه يعلق صورته مع الرئيس في مكتبه تخليداً لتلك الذكرى التي واصفاها بأنها «متميزة» بالنسبة له.

لطفي لبيب يسرد كواليس لقاءه بالرئيس السيسي

وقال لطفي لبيب لـ «الوطن»، «في بداية حكم السيسي اتعزمت عنده مع مجموعة من الفنانين، وكان يوم مشرف بالنسبة لي، ووجه لي سؤالا قائلاً «إيه رأيك في التلفزيون»، قولتله احنا مش عايزين التلفزيون المصري، ولكن نريد قناة أطفال وقناة إخبارية، والباقي القنوات كلها تنتجه، فنحن رواد تلك المنطقة».

آخر ظهور لـ لطفي لبيب بالدراما

وقد شارك الفنان لطفي لبيب مؤخراً في حكاية «ويبقى الأثر» بمسلسل إلا أنا مع الفنانة نجلاء بدر، حيث جسد دور أحد جيرانها والذي قام بمساعدتها بعد وفاة زوجها ودخولها في بعض المشاكل مع والد زوجها، وهي من بطولة نجلاء بدر، مصطفى درويش، محمد التاجي، رانيا منصور، إيناس كامل، وعدد آخر من الفنانين، وهي من تأليف أمانى التونسى، وإخراج أحمد يسرى، إنتاج شركة أروما.

موقف لطفي لبيب من المشاركة بعمل في شهر رمضان

تعاقد الفنان لطفي لبيب على مسلسل جديد مع الفنان محمود حميدة، خلال شهر رمضان المقبل، حيث صوَّر مشهدا واحدا، وقد انتهي من تصويره، مؤكداً أنه ما زال يقرأ أكثر من سيناريو للمشاركة في أعمال أخرى، نافياً اعتزاله الفن كما تردد في الآونة الأخيرة.

وتحدث لطفي لبيب عن فكرة اعتزاله الفن كما تردد خلال الفترة الماضية قائلاً، «كلمة الاعتزال ليست موجودة فى قاموس لطفي لبيب، لأنني ما زلت لديَّ طاقات دفينة».