لطفي لبيب لجمهوره: «أمارس حياتي بشكل طبيعي.. تخليت عن الأكشن فقط» (فيديو)

انتشرت خلال الفترة الماضية أخبار تفيد بتعرض الفنان لطفي لبيب لوعكة صحية، وابتعاده عن الوسط الفني بشكل عام، وقال لطفي لبيب لـ«الوطن»: «أنا بصفة عامة كويس وبمارس حياتي بشكل طبيعي، ولكن اعتزلت الأكشن فقط، فالتمثيل حاجة كبيرة، ولكن يحتاج إلى مرونة عضلية وعصبية، مثلت في حياتي ما أريد، ولدي في رصيدي 380 عمل فني».

لطفي لبيب يوضح موقفه من التصوير

وأضاف لطفي لبيب، جاء الوقت من أجل أن استريح، فاذهب للتصوير وأوافق على الأعمال «لما يجيلي مزاج»، حتى لا أفقد الود والشغف الذي أشعر به كلما دخلت إلى مكان التصوير .

لطفي لبيب يرد على أخبار اعتزاله الفن

وعن فكرة اعتزاله قال: «كلمة الاعتزال ليست موجودة فى قاموس لطفي لبيب، لأننى لازالت أرى أنني في بداياتي، مازال لدي طاقات دفينة، أخرجها في الكتابة، كتبت في جريدة الوطن لمدة عام كامل لذلك فهي عزيزة على قلبي، ولكنى تركت الصحافة لأنها لا تحب شريك مثل التمثيل».

معلومات عن لطفي لبيب:-

- من مواليد مركز ببا بمحافظة بني سويف.

- أحد أبطال حرب أكتوبر، وحصل على ليسانس الآداب ثم التحق بمعهد الفنون المسرحية.

- تميز بأدائه التلقائي والكوميدي، وقام بكتابة العديد من مسلسلات الأطفال وساهم في إنتاجها.

- بدأ لطفي لبيب مسيرته الفنية متأخرا 10 سنوات، فرغم تخرجه من المعهد العالى للفنون المسرحية عام 1970، إلا أن تجنيده لمدة 6 سنوات، ثم سفره خارج مصر لأربعة سنوات حال دون بدء مسيرته الفنية مبكرا.

- السفر أدى إلى تأخر مسيرته الفنية التي بدأها عام 1981 بمشاركته في مسرحية «المغنية الصلعاء»، وبعدها مسرحية «الرهائن».