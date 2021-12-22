لطفي لبيب يكشف حقيقة مشاركته في دراما رمضان 2022: «هاصوم»

انتشرت خلال الساعات الماضية الكثير من الأخبار التي تفيد بمشاركة الفنان لطفي لبيب في دراما رمضان المقبل 2020، ولكنه نفى تلك الشائعات.

لطفي لبيب ينفي مشاركته في دراما رمضان 2022

وكشف لطفي لبيب في تصريح خاص لـ «الوطن» أنه لم يتعاقد حتى الآن على أي عمل درامي للسباق الرمضاني المقبل 2022، علق مازحًا: «هاشارك في رمضان.. هاصوم».

وتحدث الفنان لطفي لبيب خلال مداخلة تليفزيونية منذ أيام عن استنكاره حديث الفنانين عن حياتهم الشخصية، وقال خلال اللقاء: «أنا أب لتلات بنات لكن الحياة الشخصية دي حياتي وخليك في حالك ولو سألني صحفي عليها مجاوبش وأقوله انت مالك لأن دي حياتك الشخصية ولو تعرضت لمشكلة شخصية معرضهاش ولو صحية برضه لا وأنا عمري ما طلعت اشتكيت ومعنديش مجال للشكوى لكن علاج بتعالج والحياة عايشها ومش مطلوب مني أزود ثقل المسؤولين بشكوتي وخف اليومين دول عشان الدنيا تمشي عشان محدش فاضي لك».

لطفي لبيب يشارك في حكاية ويبقى الأثر

جديرا بالذكر أن الفنان لطفي لبيب شارك مؤخرا في حكاية ويبقى الأثر بمسلسل إلا أنا مع الفنانة نجلاء بدر، حيث جسد دور أحد جيرانها والذي قام بمساعدتها بعد وفاة زوجها ودخولها في بعض المشاكل مع والد زوجها.

أبطال حكاية ويبقى الأثر

حكاية ويبقى الأثر هي الحكاية السادسة من حكايات مسلسل إلا أنا الجزء الثاني، وهي من بطولة نجلاء بدر، مصطفى درويش، محمد التاجي، رانيا منصور، إيناس كامل، وعدد آخر من الفنانين، وهي من تأليف أمانى التونسى، وإخراج أحمد يسرى، إنتاج شركة أروما.

آخر أعمال لطفي لبيب

وكانت آخر الأعمال الفنية التي شارك فيها «لبيب» مسلسل «رجالة البيت» الذي عُرض في السباق الرمضاني عام 2020، وهو من بطولة أحمد فهمي، أكرم حسني، ويزو، عارفة عبد الرسول، وغيرهم من الفنانين.