لطفي لبيب: هاجمت الإخوان بمقالات لاذعة.. وربنا منحنا الرئيس السيسي

تحدث الفنان لطفي لبيب عن الفترة التي عمل من خلالها في مجال الصحافة، خاصة أنه من عشاق الكتابة، وكانت له مقالات ضد الإخوان وحكمهم .

وقال لبيب لـ «الوطن»: «هاجمت الإخوان بمقالات لاذعة، ولم يكن شعور الخوف يشغلني، والسبب وراء ذلك هو إيماني بما هو حادث، فالجماعة لا تحكم دولة، ولكن الدولة تحكم الجماعة، والدولة تطور منظومة حياة».

لطفي لبيب يهاجم الإخوان في مقالات لاذعة

وعن مقالاته وقت الإخوان قال لطفي لبيب، «كتبت مقالة لاذعة وقت خطبة محمد مرسي في ميدان التحرير، وأتذكر جيداً أن وقت خطبته لم يذكر الفنانين والمثقفين بشيء، ولكن الوضع حالياً تغيير للأفضل، فالله سبحانه وتعالى منحنا الرئيس السيسي الذي غيَّر البلاد للأفضل في كل شيء».

لطفي لبيب يتحدث عن تفكير في الاعتزال

وتحدث لطفي لبيب عن فكرة اعتزاله الفن كما تردد خلال الفترة الماضية قائلاً، «كلمة الاعتزال ليست موجودة فى قاموس لطفي لبيب، لأنني ما زلت أرى أنني في بداياتي، ما زال لديَّ طاقات دفينة، أخرجها في الكتابة، فأنني كتبت في جريدة الوطن لمدة عام كامل لذلك فهي عزيزة على قلبي، ولكني تركت الصحافة لأنها لا تحب شريك مثل التمثيل».

آخر أعمال الفنان لطفي لبيب

جدير بالذكر أن الفنان لطفي لبيب شارك مؤخرا في حكاية «ويبقى الأثر» بمسلسل «إلا أنا» مع الفنانة نجلاء بدر، حيث جسَّد دور أحد جيرانها والذي قام بمساعدتها بعد وفاة زوجها ودخولها في بعض المشاكل مع والد زوجها.

وكانت آخر الأعمال الفنية التي شارك فيها «لبيب» مسلسل «رجالة البيت» الذي عُرض في السباق الرمضاني عام 2020، وهو من بطولة أحمد فهمي، أكرم حسني، ويزو، عارفة عبد الرسول، وغيرهم من الفنانين.