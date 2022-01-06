«أسيوط» في 24 ساعة: برقيات تهنئة بعيد الميلاد.. و«تحذيرات من الشبورة»

المحافظ يهنئ البابا والأساقفة بـ«عيد الميلاد المجيد»

شهدت محافظة «أسيوط» العديد من الأحداث خلال الـ24 ساعة الماضية، كان أبرزها إرسال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، برقيات تهنئة لكل من قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع أساقفة ورؤساء الطوائف والإيبارشيات بأسيوط، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، داعيًا الله عز وجل أن يعيده عليهم بموفور الصحة والسلام والتوفيق، وعلى الشعب المصري العظيم بالخير والأمن والسلام.

فريق «إيناكتس» بجامعة أسيوط يحصد المركز الرابع في مسابقة «الإعلاميين العرب»

أعلن الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، عن تحقيق فريق طلاب «إيناكتس» المركز الرابع في مسابقة الإعلاميين العرب للتسويق الإلكتروني، والتى تنظمها دولة الإمارات العربية المتحدة، والتى أقيمت عبر الإنترنت، وكان يمثله الطالب فادى أيمن حليم، طالب بكلية الهندسة، ونائب رئيس فريق «إيناكتس» بجامعة أسيوط.

وأوضح الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن مسابقة الإعلاميين العرب للتسويق الإلكتروني، تنظمها دولة الإمارات العربية، برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شئون الرئاسة لدولة الإمارات المتحدة، ووزيرة شئون الشباب شيما المزروعي، مضيفا أن المسابقة تشمل الشباب من مختلف أنحاء الوطن العربي، وذلك من أجل تشجيع المواهب الواعدة فى مجالات الإعلام المتعلقة بالتسويق الالكتروني.

وذكر الدكتور عبد السلام نوير، عميد كلية التجارة، والمشرف الأكاديمي على الفريق، أنها تعد المرة الأولى لتحقيق الفريق المركز الرابع فى مسابقة الإعلاميين العرب للتسويق الالكتروني، من أصل 74 فريقا تقدموا للمسابقة.

المحافظ يعتمد قرار إطلاق اسم الشهيد باهر تقوي على مدرسة كوم أبو حجر

واعتمد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، قرار إطلاق اسم الشهيد باهر تقوي مكاري، على مدرسة كوم أبو حجر للتعليم الأساسي، بمسقط رأسه بقرية كوم أبو حجر التابعة لمركز صدفا، تقديرا لتضحياته، وتخليداً لذكراه وتعزيزاً لقيم الانتماء والولاء في نفوس ووجدان أبناء الوطن.

وأوضح محافظ أسيوط أن نهج المحافظة هو إطلاق أسماء الشهداء على مدارس ومنشآت عامة بمسقط رأسهم تكريمًا وتقديرًا لهم وتخليدًا لذكراهم، ليكونوا نماذجا يُحتذى بها للأجيال القادمة، مؤكدا على عطائهم وتضحيتهم بأنفسهم لحماية البلاد واستقرارها، داعيًا ذويهم بأن يفتخروا بأبنائهم وأزواجهم كشهداء عظماء فدوا البلد بأرواحهم للحفاظ على أمنها واستقرارها.

تحذيرات من الشبورة المائية الكثيفة على الطرق

وحذراللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، من انتشار الشبورة المائية الكثيفة على جميع مراكز المحافظة وخاصة على الطرق الزراعية والصحراوية وانعدام الرؤية فى الفترة المسائية وحتى الصباح الباكر، بناءًا على تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بشأن عدم استقرار الأحوال الجوية وانتشار الشبورة المائية.

وأوضح محافظ أسيوط أن غرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة في حالة انعقاد مستمر، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وتم اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة أية طارئ أو سوء في الأحوال الجوية.