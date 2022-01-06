«حياة كريمة»: تسليم مستشفى أبو تشت في قنا قريبا بعد غلقها الفترة الماضية

كشفت مؤسسة «حياة كريمة» من خلال صفحتها الرسمية على موقع «فيس بوك» عن أن العمل كان متوقفًا خلال الفترة الماضية في مستشفى «أبو تشت» العام في محافظة قنا، وحاليا أصبح المستشفى في المراحل النهائية، في إطار أعمال الإحلال والتجديد التي تقوم بها المبادرة.

118 سريرا و4 غرف عمليات كبرى داخل مستشفى أبو تشت العام

وحسب ما أعلنته المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، فإن مستشفى «أبو تشت» العام تتكون من عدد 118 سريرا، و36 ماكينة غسيل كلوي، مع 4 غرف عمليات كبرى، و36 حضانة، بالإضافة إلى عدد 8 أسرة عناية مركزة، و8 غرف إفاقة، إلى جانب 5 معامل، و3 صيدليات مركزية، كما دخلت المستشفى منظومة التأمين الصحي الشامل.

وفي سياق متصل، كشفت المبادرة الرئاسية عن نسب المشروعات التي تنفذها داخل العديد من القرى في محافظة قنا من أجل رفع كفاءة الخدمات لأهالي أكثر من قرية داخلها على الصفحة الرسمية لها على موقع «فيس بوك».

بالتفاصيل.. مشروعات حياة كريمة داخل محافظة قنا

كشفت مؤسسة حياة كريمة عن أن نسبة الإنجاز والتنفيذ وصلت إلى 95% في الوحدة الصحية بـ«الشيخ حسين» داخل مركز «أبو تشت»، وتحديدا مجلس قروي القارة.

حياة كريمة توضح نسب مشروعات داخل 3 قرى بقنا

كما أوضحت مؤسسة «حياة كريمة» أن هناك مشروعات أخرى في قرى «فاو قبلي»، و«فاو بحري»، و«الصبريات»، ويجري حاليا تنفيذ العديد من المشروعات داخلها، ومنها مجمع خدمات المواطنين، وتُجرى أعمال التشطيب النهائية فيه، مع إنشاء 3 مراكز شباب داخل الثلاث قرى، وجاري خلال الفترة الحالية أعمال الإنشاء والصيانة والتطوير، بالإضافة إلى المجمع الزراعي في قرية «الصبريات»، ويجري تنفيذ أعمال التشطيب داخلها.