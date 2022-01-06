متحدث «الصحة»: قوافل حياة كريمة قدمت الخدمة لأكثر من مليوني مواطن

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنّ القوافل الطبية جزء مما تقدمه الوزارة من خلال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، إذ أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لخلق حياة كريمة للمصريين صحيا، اجتماعيا، وثقافيا.

وأضاف «عبدالغفار»، في مداخلة هاتفية، عبر نشرة الأخبار على قناة dmc، أنّ المبادرة تستهدف تقديم الرعاية الصحية لأهالي القرى الأكثر احتياجا والتي يصعب أن ينتقل أهلها إلى أماكن تقديم الخدمة في المدن والمراكز، موضحًا أن الوزارة أطلقت آلاف القوافل وفحصت أكثر من مليوني مواطن، وتمّ إجراء تحاليل دم لأكثر من 336 ألف مواطن.

إحالة المرضى إلى المستشفيات

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان: «بعد الكشف قد يحتاج المواطن إلى إجراء تدخل لا يمكن تنفيذه في القافلة، ويتم إحالة المحتاج إلى المسشتفيات، بواقع 9 آلاف مواطن أحيلوا لتلقي الخدمة بمستشفيات المحافظات المختلفة، أسوان والأقصر وأسيوط والبحيرة والغربية وغيرها من محافظات الجمهورية».

وأكد، أن القافلة تشهد تخصصات مختلفة من الأخصائيين ومعمل متنقل ووحدة أسنان متنقلة وربط بينها ومستشفيات الإحالة في زمامها الجغرافي.

5 قوافل جديدة

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت عبر صفحتها الرسمية بـ«الفيس بوك»، أنها ستطلق 5 قوافل طبية جديدة ضمن مبادرة «حياة كريمة» بالمحافظات غداً، ضمن حملتها للقضاء على بعض الأمراض السارية في المجتمع والتي تمثل بعض المضاعفات السلبية على صحة المواطنين.

متحور أوميكرون

وفي وقت سابق ذكر الدكتور حسام عبد الغفار، خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن متحور «أوميكرون» فى طريقه ليصبح المتحور السائد على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن متحور «دلتا» أعنف منه، حيث تتشابه أعراضه مع نزلات البرد كالكحة والصداع والسعال، وهو يصيب الجزء العلوي من الجهاز التنفسي وليس الرئة، لذلك هو متحور سريع الانتشار فقط.