برنامج تدريبي للميكنة والتحول الرقمي بالرعاية الصحية في الإسماعيلية

نظمت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برنامج تدريبي على الميكنة والتحول الرقمي للخدمات، وذلك لمقدمي الخدمة بفرع الهيئة والمنشآت الصحية التابعة لها في محافظة الإسماعيلية، ثالث محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأوضحت هيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن البرنامج التدريبي يستهدف رفع كفاءة وتنمية مهارات مقدمي الخدمة في ضوء تطبيق أحدث نظم الميكنة والتحول الرقمي للخدمات بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، وتحسين البيئة التشغيلية، مما يضمن تيسير حصول المنتفعين وكافة المتعاملين على الخدمات والرعاية الصحية بكل سهولة ويُسر، وسرعة وكفاءة وجودة أداء الخدمة ومطابقتها للمعايير العالمية.

وأضافت، أن البرنامج التدريبي ضم مدراء المنشآت الصحية والمديرين الطبيين ومسئولي إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة والفرع بالإسماعيلية، وكذلك مدراء الأقسام والنظم والمستخدمين بالمنشآت الصحية ومنها "مكاتب الدخول والخروج، أقسام العيادات الخارجية، الأقسام الداخلية، الأطباء، التمريض، الصيادلة، أقسام المعامل والأشعة، حسابات المرضى والمطالبات".

وتابعت، أن البرنامج التدريبي شمل التدريب على أحدث مفاهيم التحول الرقمي بمنظومة التأمين الصحي الشامل، دورات العمل وتأثيرها على قواعد البيانات، مفهوم التكامل مع المنظومات الأخرى، أهمية تطبيق منظومة الميكنة على المستخدمين وعائده على المنتفعين، البيانات الإحصائية والتقارير.

ولفتت، أنه قام بالبرنامج التدريبي مجموعة من مدراء ومسئولي الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي بالهيئة، تضم كلًا من د. مي المليجي، مدير إدارة النظم والتطبيقات، د. محمد أنور، مدير إدارة البيانات والتقارير والإحصاء، د. مها صفوت، أخصائي معلوماتية صحية، د. عائشة صلاح الدين، أخصائي معلوماتية صحية، وتحت إشراف اللواء هشام شندي، مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أهمية التدريبات على الميكنة والتحول الرقمي للخدمات، مشيرًا أنها خطوة من الخطوات التنفيذية التي تتبناها الهيئة لتطبيق نظم الميكنة والتحول الرقمي بالمنشآت الصحية التابعة لها بمحافظات التأمين الصحي الشامل، وتحقيق استراتيجيتها الرامية إلى أن تصبح أول هيئة ذكية رقمية والاستفادة من جميع منافع التكنولوجيا والتحول الرقمي والخدمات الإفتراضية والذكاء الإصطناعي وتوظيفه وتعزيز استخداماته في تحقيق أعلى نتائج الجودة في مخرجات الرعاية الصحية المقدمة، وجعلها أكثر فاعلية واستجابة لمتطلبات المستقبل واحتياجات المجتمع لخدمات ورعاية صحية ذات مستوى عالي من الجودة وفق أعلى المعايير والممارسات الطبية العالمية، وبما يتماشى أيضًا مع بناء مصر الرقمية ويدعم أهداف التنمية الشاملة المستدامة لرؤية مصر 2030.