خبير عقاري: العاصمة الإدارية ستشهد طفرة للإقبال على الشراء خلال 2022

توقع عمرو عثمان، الخبير العقاري، أن يشهد القطاع طفرة كبيرة بمعدلات النمو محلياً، مؤكداً أنَّ العام الجديد سيكون بمثابة مرحلة لجني ثمار المشروعات العقارية التي تم طرحها خلال عام2021.

«عثمان»: طفرة بالقطاع العقاري في مصر بفضل «العاصمة الجديدة»

وتابع «عثمان» أنَّ العاصمة الإدارية الجديدة ستشهد طفرة في الإقبال على شراء الوحدات المختلفة خلال العام الجاري 2022.

عودة الروح للقطاع بكم هائل من المشروعات وإقبال على شراء الوحدات

وأضاف «عثمان»، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنَّ العاصمة الإدارية أعادت الروح للقطاع العقاري، متوقعاً أن يشهد العام الجاري مبيعات كبيرة وأن يكون بمثابة مرحلة جني الثمار للمشروعات التي تم طرحها العام الماضي، مؤكداً أن هناك عدد هائل من المشاريع الناجحة في السوق.

«العقارات» أبرز القطاعات الاقتصادية

كما أردف الخبير العقاري، «قطاع العقارات في مصر يعتبر أهم القطاعات الاقتصادية حالياً، باعتبار أنَّ التشييد والبناء يمر بمرحلة استثنائية بمعدلات كبيرة في تنفيذ مشروعات قومية وسكنية استطاعت أن تنهض بمعدلات التنمية العمرانية في مصر سواء في المدن الجديدة أو الصعيد وباقي المحافظات».

إقبال المستثمرين على المشروعات العقارية عزز التنمية خلال آخر 3 سنوات

أشار «عثمان»، إلى أنَّ قطاع العقارات في مصر يشهد حالة مختلفة والإقبال من المستثمرين على تنفيذ المشروعات العقارية أصبح كبير، مما جعل قطاع العقارات خلال آخر 3 سنوات الدافع الرئيسي للتنمية الاقتصادية المحلية.

ارتفاع الطلب على «العاصمة الجديدة» في 2022

كما توقع الخبير العقاري، ارتفاع معدلات الطلب والشراء على الوحدات السكنية بالمشروعات العقارية داخل العاصمة الجديدة، تزامناً مع انتقال الوزرات والموظفين، فضلاً عن أن الطلب لا يزال قوياً في مدن وأحياء القاهرة الجديدة.

يجدر الإشارة إلى اهتمام الدولة المصرية بأجهزتها المختلفة بالتنمية العمرانية، حيث أقامت العديد من مشروعات التشييد والبناء على مدار السنوات الـ 7 الماضية، من بناء مدن جديدة ومدن الجيل الرابع والاهتمام بالبنية التحتية وضخ استثمارات ضخمة في مشروعات قومية كالعاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة والتسويق لها، وكذلك إطلاق العديد من المبادرات للتمويل العقاري لتشجيع المواطنين على امتلاك وحدات.