الصور الأولى لـ سمية الألفي بعد استئصالها ورما سرطانيا من الثدي

نشر الفنان أحمد الفيشاوي الصور الأولى لوالدته الفنانة سمية الألفي بعد إجرائها العملية الجراحية التي خضعت لها لاستئصال ورم سرطان في الثدي، وذلك في أول ظهور لها.

أحمد الفيشاوي لـ سمية الألفي: الحب كله.. شكرًا يا صديقتي

ونشر الفنان أحمد الفيشاوي، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورًا تجمعه مع والدته سمية الألفي، مُعلقًا عليها بقوله: «الحب كله وأكتر بكتير.. شكرًا يا صديقتي».

دعم مستمر من سمية الألفي لـ الفيشاوي بعد انفصاله عن زوجته

وتحرص الفنانة سمية الألفي على دعم ابنها أحمد الفيشاوي، لا سيما بعد انفصاله عن زوجته ندى الكامل، وحضرت معه لأول مرة في العرض الخاص لفيلم «ريتسا» الشهر الماضي، إذ تحاملت على آلامها في سبيل دعمها لابنها.

وبعد أيام من ظهورها في العرض الخاص لفيلم «ريتسا»، خضعت الفنانة سمية الألفي لعملية جراحية داخل أحد المستشفيات الكبرى بالجيزة، استمرت نحو أربع ساعات كاملة، لاستئصال ورم خبيث من منطقة الصدر.

تفاصيل انفصال أحمد الفيشاوي عن زوجته ندى الكامل

وكان الفنان أحمد الفيشاوي قد انفصل عن ندى الكامل، حسبما أعلنت الأخيرة نهاية الشهر الماضي، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، إذ رفضت الإفصاح عن التفاصيل التي أدت للانفصال بعد قصة حب جمعتها بـ«الفيشاوي» لمدة 4 سنوات تقريبًا.