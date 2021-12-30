سمية الألفي بعد مرضها النادر وانفصال ابنها: لسه راضية

«ضربتين في الراس توجع»، جملة تنطبق على حال الفنانة الكبيرة سمية الألفي، والتي ما إن ضمدت جراحها بعد إجرائها عملية استئصال ورم خبيث بجسدها إلا وجاءت الضربة الثانية بإعلان انفصال ابنها الفنان أحمد الفيشاوي عن زوجته ندى الكامل.

سمية الألفي: «الأطباء قالولي حالتك نادرة»

وكشفت الفنانة سمية الألفي عن حالتها الصحية بعد إجراءها جراحة لإزالة ورم خبيث بجسدها، وذلك خلال اتصال هاتفي لها أمس ببرنامج «يحدث في مصر»، المذاع على شاشة قناة «MBC مصر»، ويقدمه الإعلامي شريف عامر.

وقالت «الألفي»، خلال حديثها للبرنامج، «أنا بتحسن وشالوا الكانسر والغدد الليمفاوية، بعد التحليلات والمعامل اكتشفوا السرطان نازل شوية، والدكتور قالي كل حالاتك نادرة فقولتله ده حظي بقى».

الألفي: بعد أسبوعين هبدأ العلاج الكيماوي

وتابعت الألفي: «بعد أسبوعين هبتدي رحلة علاج كيماوية وإشعاعية، أنا راضية الحمد لله رب العالمين».

وفي وقت سابق، أكدت قالت الفنانة سمية الألفي، خبر انفصال نجلها أحمد الفيشاوي وزوجته ندى الكامل، مشيرة في تصريحاتها الخاصة لـ«الوطن»، إلى أنها لا تريد التدخل في الأمور الشخصية ولا تحب أن تتحدث عنها وتتمنى التوفيق لهما في حياتهما.

يذكر أن الفنانة سمية الألفي عانت من بعض الآلام خلال الفترة الماضية، حسبما كشف شقيقها في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، وتبين إصابتها بورم خبيث.

آخر ظهور للفنانة سمية الألفي

يذكر أن آخر ظهور للفنانة سمية الألفي كان في العرض الخاص بفيلم ريتسا، الذي حرصت على حضوره للوقوف بجانب ابنها أحمد الفيشاوي بطل الفيلم.

ويشارك في ريستا بجانب الفيشاوي، محمود حميدة وعائشة بن أحمد وأمير المصري وكارولين عزمي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف معتز فتيحة وإخراج أحمد يسري.