الفيشاوي يعلن تولي صديق طفولته علاج سمية الألفي ويتجاهل نبأ انفصاله

كشف الفنان أحمد الفيشاوي عن تولي صديقه الجراح محمد زيدان مهمة علاج والدته الفنانة سمية الألفي من مرض السرطان، بعد خضوعها لعملية جراحية لاستئصال ورم بمنطقة الثدي والغدد الليمفاوية.

ونشر «الفيشاوي» صورة تجمعه بالطبيب المعالج لوالدته، وعلق عليها قائلاً: «أنا والراجل المحترم ده كنا زمايل في مدرسة الألسن بالحرانية من الطفولة، ودلوقتي محمد زيدان هو الجراح والطبيب المعالج للسيدة الفنانة الكبيرة سمية الألفي، بشكرك وبحبك يا صاحبي نسألكم الدعاء بالشفاء العاجل».

تفاصيل الحالة الصحية للفنانة سمية الألفي

وكانت الفنانة سمية الألفي كشفت عن تفاصيل حالتها الصحية، مؤكدة أنها تستعد لبدء العلاج الإشعاعي بعد أسبوعين، لافتة إلى أن الورم السرطاني الذي أصيبت به من نوع نادر للغاية، وفقا لما علمته من الأطباء المتابعين لحالتها.

وفي سياق مختلف، يُعد منشور الفنان أحمد الفيشاوي الأول له منذ إعلان زوجته ندي الكامل انفصالهما عبر حسابها الرسمي بتطبيق «إنستجرام»، حيث ما زال «الفيشاوي» يلتزم الصمت ولم يُعلق علي نبأ الانفصال إلي الآن رغم حذف زوجته لكل صورهما التي كانت علي حسابها الرسمي بتطبيق «إنستجرام».

وكان عمر الفيشاوي، شقيق الفنان أحمد الفيشاوي، كشف في تصريحات سابقة لـ «الوطن» عن أن شقيقه انفصل عن زوجته ندى الكامل، ولكن لم يقع الطلاق بشكل رسمي إلى الآن.

«ريتسا» آخر أعمال أحمد الفيشاوي في السينما

يذكر أن آخر أعمال أحمد الفيشاوي كان مشاركته في فيلم «ريتسا» الموجود حاليا في دور العرض السينمائية، ويشاركه البطولة محمود حميدة، عائشة بن أحمد، أمير المصري، كارولين عزمي، مي الغيطي، يوسف عثمان، سمير بدير، من تأليف معتز فتيحة وإخراج أحمد يسري.