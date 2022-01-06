رئيس «غرب مدينة نصر»: لا مساس بمباني الأزهر والخدمات في تطوير الحي السادس

قالت المهندسة ميرفت مطر، رئيس حى غرب مدينة نصر بالقاهرة، أنه لن يضار مواطن من أعمال تطوير الحي السادس، خلال الفترة المقبلة، مؤكده أنه لا مساس بمباني جامعة الأزهر والمدينة الجامعية للأزهر، أو المباني الخدمية من مكتب بريد ومدارس وخلافه، حيث سيتم الإبقاء على الخدمات، مشيرة إلى أن أعمال التطوير والإزالة تشمل العشوائيات والأكشاك والبلوكات القديمة التي مرت عليها عقود طويلة وحالتها الإنشائية غير جيدة بعد غياب أعمال الصيانة عنها وإهمالها وقت طويل.

حق العودة للمنطقة

وأضافت مطر، لـ«الوطن»، أنه من حق أي صاحب وحدة سكنية العودة لمنطقة الحي السادس بعد الانتهاء من تطويرها، أسوة بالمشروعات القومية الأخرى مثل روضة السيدة ومثلث ماسبيرو، مؤكده أن أعمال التطوير ستكون على أعلى مستوى لاستعادة الوجة الحضاري للحي السادس، وإنشاء وحدات سكنية متطورة مع إنشاء مول على أحدث مستوى لخدمة سكان المنطقة.

صرف قيمة إيجارية للراغبين في العودة

وأوضحت أن محافظة القاهرة ستصرف قيمة إيجارية لكل من يرغب في العودة بعد التطوير، حتى يتمكنوا من تصريف أمورهم، خلال فترة التطوير، لو استغرقت عاما أو أكثر، مشيرة إلى أن أعمال الإزالة للعقارات لن تتم قبل إبداء المواطنين رغباتهم والحصول على مستحقاتهم في حالة التعويض.

خطورة الشائعات

وعن غضب عدد من الأهالي، شددت رئيس حي غرب مدينة نصر، على أهمية عدم سير السكان وراء الشائعات وما يتردد عن ضياع حقوق المواطنين، فكل العقارات سيتم تقييمها بواسطة مطور عقاري بسعر السوق، وأيضا الأنشطة التجارية، بحيث يحصل كل مواطن على حقه، وسيتم تلبية رغبات المواطنين بعد استقبالها خلال الفترة المقبلة، وكل الخيارات متاحة أمام السكان لاختيار ما يناسبهم، ومن يرغب في إبداء رغبته عليه التوجه للحي، وتقديم الرغبة وصورة عقد الشقة.