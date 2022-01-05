تفاصيل إزالة الحي السادس بمدينة نصر.. 3 خيارات أمام المواطنين

يتساءل البعض عن حقيقة إزالة الحي السادس بمدينة نصر بمحافظة القاهرة خلال الفترة المقبلة لتطوير المنطقة، ما كشف حقيقته المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، مؤكدا أن العمارات السكنية عمرها أكثر من 60 عاما، وبعضها متهالك وآيل للسقوط.

وأضاف صابر في تصريحات لـ«الوطن»، أنه في إطار خطة تطوير وإعادة تخطيط أحياء القاهرة، جرى التحدث وفتح قنوات الاتصال مع المواطنين، من سكان الحي السادس بمدينة نصر، إذ من المخطط تطويره، وتحديدا منطقة العقارات السكنية الموجودة أمام المدينة الجامعية للأزهر.

خطة تطوير الحي السادس

وحول خطة تطوير وإزالة الحى السادس بمدينة نصر، أوضح نائب المحافظ، أنه جرى عرض 3 خيارات أمام الأهالي، وهو الحصول على تعويض مناسب وفق أسعار السوق للمنطقة، ويحدد سعر المتر مطور عقاري، ويصرف التعويض المناسب لمن يرغب فى ذلك، أو الحصول على وحدة سكنية مجهزة فى مشروع إسكان المحروسة بالسلام، أو السكن فى المنطقة بعد تطويرها، ويحصل صاحب الوحدة أو العقار، على إيجار مؤقت طوال فترة التطوير والبناء، وبعدها يجرى تسليمه وحدة سكنية بنفس المساحة التي كان يقيم بها.

التواصل مع المواطنين

وأشار إلى أن كل قنوات الاتصال والتواصل مستمرة مع المواطنين باستمرار، طوال الفترة الراهنة، ولن يزال أي عقار بالحي السادس، قبل إبداء السكان رغبتهم، وتحقيقها لهم، سواء بصرف التعويض أو استلام وحدة سكنية بديلة أو العودة إلى الحي بعد تطويره وإعادة تخطيطه.

تلبية رغبة سكان الحي السادس

وشدد المهندس إبراهيم صابر على تلبية رغبة السكان، لافتا إلى أن أعمال الحصر للعقارات السكنية والأسر، ستجرى خلال الفترة المقبلة، واستبيان آرائهم ورغباتهم، مؤكدا أن منطقة الحي السادس بمدينة نصر تدخل حيز التطوير، لاستعادة الوجه الحضاري للموقع، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، والقاهرة تشهد أعمال تطوير منقطعة النظير في كل المجالات لتغيير حياة المواطنين للأفضل.