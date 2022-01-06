سيناريوهات إزالة الحي السادس بمدينة نصر.. تعويضات أو نقل لمدينة السلام

عمليات بحث عدة، شهدتها محركات البحث العالمية، حول إزلة الحي السادس بمدينة نصر، تزامنا مع إعلان محافظة القاهرة، عن تطويره من خلال عدد من السيناريوهات، عقب اجتماع المحافظة مع أهالي المنطقة، لسماع مطالبهم وآراءهم، وعرض قرار إزالة الحي وتطويره.

بناء أبراج سكنية جديدة على غرار «مثلث ماسبيرو»

ووفقا لمصادر بمحافظة القاهرة، يأتي قرار إزالة الحي السادس بمدينة نصر وتطويره، بهدف فتح طرق ومحاور جديدة، لحل أزمة التكدسات المرورية، أما بالنسبة لخطط التطوير فتشمل إزالة جميع العقارات واستبدالها بأبراج سكنية جديدة على غرار «مثلث ماسبيرو»، بحي بولاق أبوالعلا، والتي يجرى تنفيذها خلال الفترة الحالية، ويعود سبب إزالة عقارات الحي إلى مُضي 70 عامًا على بنائها ما يشكل خطورة على السكان .

إنشاء محال بالمنطقة للراغبين في العودة من أصحابها

ووفقا لمحافظة القاهرة، فعقب بناء أبراج جديدة داخل المنطقة، سيتم منح من يرغب في العودة، مبلغ مالي قيمة الإيجار لحين الانتهاء من التطوير.

وتشمل خطة تطوير المنطقة، تصميم محال بالمنطقة للراغبين فى العودة من أصحابها، وذلك عقب حصر مساحات المحال والعقارات لتعويض الأهالي الذين يرغبون في التعويض المالي لترك المنطقة.

ونوهت مصادر بمحافظة القاهرة، إلى أن هناك 3 خيارات أمام أهالي منطقة الحي السادس بمدينة نصر، إما خيار صرف تعويضات للملاك حال طلبهم ذلك، أو تأجير شقق بديلة حتى الانتهاء من المشروع وعودتهم مرة أخرى لعقاراتهم ومحالهم، أو الحصول على وحدة سكنية مجهزة فى مشروع إسكان المحروسة بالسلام.

تحديد التعويضات المالية للراغبين فى الرحيل

ولفتت المصادر إلى أن المساحات تختلف من شارع لآخر ومن محل لآخر، لذا جاري الدراسة لتحديد التعويضات المالية للراغبين في الرحيل.

وأكدت مصادر بمحافظة القاهرة، أنّ موضوع إزالة الحي السادس بمدينة نصر، ما قيد النقاش، وعلى المواطنين وأهالى المنطقة أن يطمئنوا، بأن القرار لن يكون لن يتضمن ظلمًا بالنسبة لأصحاب الشقق أو المحال الكائنة بالمنطقة.