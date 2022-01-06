خطة إزالات الحي السادس بمدينة نصر.. هدم 3500 وحدة و3 خيارات أمام السكان

قالت المهندسة ميرفت مطر، رئيس حي غرب مدينة نصر بالقاهرة، إن أعمال تطوير منطقتي السادس والسابع بمدينة نصر، تستهدف نحو 122 بلوك سكني، متضمنه قرابة 3500 وحدة سكنية، بخلاف الأنشطة التجارية الجاري حصرها من محلات وورش وخلافه.

3 خيارات أمام السكان

وأكدت «ميرفت» لـ«الوطن»، أن تلك البلوكات سيتم إزالتها، وقبل أي شيء لن يضار أصحاب أو سكان تلك الوحدات السكنية، إذ توجد عدة رغبات أمام السكان وأصحاب المحلات، إما التعويض، أو الحصول على وحدات بديلة، أو العودة للمنطقة بعد تطويرها.

وأضافت أنه لن يتم اجبار مواطن على اختيار أي رغبة، وأن كل الخيارات متاحة ومفتوحة للسكان، مشيرة إلى أن الحي بدأ في تلقي رغبات واستفسارات المواطنين، مطالبة أي مواطن لديه تساؤلات، بالتوجه إلى الحي، لمعرفة ما له وما عليه.

لا تلتفتوا إلى الشائعات

وناشدت رئيس حي غرب مدينة نصر، بعدم الالتفات إلى الشائعات المغرضة، أو من يحاولون إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، مشددة على أنه سيتم منح السكان كامل حقوقهم قبل أعمال الإخلاء والإزالة.

وعن إزالة بلوكات الحى السادس والسابع، أوضحت ميرفت مطر، أن تلك البلوكات قديمة، وغابت عنها أعمال الصيانة، وبعضها تهالك بشكل يضر بسلامة المواطنين، كما أن مشروع المونوريل يمر بالقرب من تلك المنطقة، والدولة تعمل على تغيير حياة المواطنين للأفضل، وتوفير حياة كريمة ومسكن آمن لهم.

خطة التطوير لإعادة الوجه الحضاري

وأشارت رئيس الحي، إلى أن هناك تعديات وأكشاك وعشش شابت منطقة الحي السادس والسابع، علاوة على وجود ورش تزعج المواطنين، وأغلبها مخالف وغير مرخص، بخلاف أن تلك البلوكات تقع على أملاك دولة ومحافظة القاهرة، بالتالي خطة التطوير تستهدف إعادة الوجه الحضاري الحي السادس والسابع، وإزالة التشوهات العمرانية، مع تحقيق رغبات المواطنين، وعدم المساس بحقوقهم، مشددة على أنه سيتم تلبية رغبة كل السكان دون إجبار أحد على اختيار أي بديل.