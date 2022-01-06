مصرع وإصابة 10 عمال في انقلاب سيارة على الطريق الأوسطي بالشرقية

لقي عامل مصرعه، وأصيب 9 آخرين في انقلاب سيارة نقل بالطريق الأوسطي ناحية قرية المنير التابعة لمركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية.

مدير أمن الشرقية يتلقى بلاغا بمصرع عامل وإصابة آخرين

تلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد انقلاب سيارة نقل على الطريق الأوسطي ناحية قرية المنير التابعة لمركز مشتول السوق ما أسفر عن مصرع وإصابة 9 آخرين من مستقلي السيارة وتبين إصابتهم بكدمات وجروح وسحجات.

نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة

تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف ونقل المصابين إلى مستشفيي الزوامل المركزي ومشتول السوق المركزي لتلقي العلاج اللازم بإشراف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية.

وانتقلت قوة من الشرطة لمباشرة الواقعة وتبين وقوع الحادث اثر اختلال عجلة القيادة في يد السائق وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.