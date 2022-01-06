وكيل «صحة الشرقية»: انتشار فرق طبية بكنائس المحافظة لتطعيم الأقباط

قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بمتابعة عمل الفرق الطبية المتحركة المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا، بمحافظة الشرقية، والتي تستهدف الفئة العمرية المستحقة للحصول على لقاح كورونا.

خطة الدولة الوقائية لمواجهة الموجة الرابعة من فيروس كورونا

جاء ذلك تزامناً مع احتفالات عيد الميلاد المجيد، في إطار خطة الدولة الوقائية لمواجهة الموجة الرابعة من فيروس كورونا، لرفع المناعة المجتمعية ضد هذا الوباء، وفي إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بمحافظة الشرقية، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

انتشار فرق التطعيم

وتابع وكيل الوزارة عمل فرق التطعيم في بمطرانية مراكز الشرقية ومدينة العاشر من رمضان «كنيسة الشهيد مارمرقس الرسول» بمدينة الحسينية، حيث تفقد وكيل الوزارة جاهزية الفرق الطبية، وتطعيم المواطنين من الأخوة الأقباط بلقاح كورونا، والتأكد من انتظام سير العمل، وأداء فرق التطعيم عملهم بصورة جيدة، وتقديم الخدمة الطبية للمواطنين والعاملين بالكنيسة، حفاظاً عليهم من الإصابة بفيروس كورونا، وقام وكيل الوزارة بالتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم، والتأكد من قياس العلامات الحيوية للمواطنين بعد التطعيم.

وأثناء متابعة وكيل الوزارة للفرق الطبية بالمطرانية، تم تكريمه من قبل كهنة مطرانية الحسينية، وذلك نظراً لمجهوداته المبذولة في تطوير ورفع كفاءة المنظومة الصحية بالمحافظة.

وأكد «مسعود»، أن محافظة الشرقية تشهد اليوم وغداً انتشار الفرق الطبية بجميع الكنائس بالمحافظة لتطعيم المواطنين والأخوة الأقباط بلقاح كورونا، مضيفاً بأن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالمحافظة مستمرة بالعمل بكامل طاقتها خلال أيام الأسبوع، والإجازات والعطلات الرسمية.

وأشار إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ علي صحة وسلامة أبناء الوطن، موضحا أن وزارة الصحة والسكان قامت بتخصيص الموقع الإلكتروني www.egcovac.mohp.gov.eg، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح فيروس كورونا.