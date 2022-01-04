محافظ الشرقية: مشروعات خدمية في صان الحجر بتكلفة 9 ملايين جنيه

شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة المرور الميداني بالشوارع للوقوف على مستوى الخدمات العامة من خلال متابعة حملات النظافة والتجميل ورفع الإشغالات والإعلانات ورفع كفاءة الشوارع ورصفها، وتنفيذ حملات إزالة للتعديات المخالفة على الأراضي الزراعية والمرور على المحال التجارية والمقاهي ومراكز الدروس الخصوصية للتأكد من حصولها على التراخيص وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة كورونا، فضلاً عن متابعة أعمال المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق كل مركز لسرعة دخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

تنفيذ المشروعات ضمن الخطة الاستثمارية بصان الحجر

وأوضح المحاسب سيد عبد الرازق، رئيس مدينة صان الحجر، أنه جار تنفيذ أعمال مشروعات ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي من خلال استكمال مبنى الحملة الميكانيكية بصان الحجر وشراء وتوريد أدوات ومهمات إنارة عامة وتجميل مدخل مدينة صان الحجر، واستكمال مبنى وحدة مرور صان الحجر، وشراء جليدر بتكلفة إجمالية بلغت 9 ملايين جنيه.

تكثيف الحملات اليومية لرفع الإشغالات المخالفة

كما قامت رئاسة مدينة صان الحجر بتكثيف الحملات اليومية لرفع الإشغالات المخالفة لإيجاد سيولة المرور بالشوارع، فضلاً عن رفع الإعلانات المخالفة، وجرى تحرير 69 محضر إشغال وإزالة 82 حالة إشغال، وبلغ إجمالي عدد الإعلانات المخالفة التي تمت إزالتها 40 إعلانا، وتحرير 72 محضرا لأصحاب الإعلانات غير المرخصة، وغلق 3 كافيتريات مخالفة ومصادرة 12 شيشة وتطبيق القانون على المخالفين.

كما شنت رئاسة مدينة صان الحجر حملات لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، فتمت إزالة 15 حالة تعدٍ حرصاً على الرقعة الزراعية داخل نطاق المحافظة وتطبيق القانون على المخالفين.