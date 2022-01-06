هيونداي كوتور تعرض رؤيتها في تقديم الروبوتات بمعرض CES

كشفت شركة هيونداي موتور اليوم عن منصتها المعيارية «Plug Drive PnD» التي تتيح التنقل للأشياء غير الحية تقليديًا، من الأشياء الصغيرة إلى المساحات المجتمعية الكبيرة، في CES 2022، جاء ذلك وفاقً لما نشره موقع الشركة.

في هذا الحدث، قدم قادة هيونداي موتور رؤية للروبوتات، وكشفت هيونداي موتور أيضًا عن خططها لإنشاء تجربة تنقل متقدمة مع نظام بيئي، وعرضت مجموعة من الروبوتات والمفاهيم الروبوتية.

قال دونغ جين هيون، نائب الرئيس ورئيس مختبر الروبوتات في مجموعة هيونداي موتور: «نحن نوجه كل جهودنا في هندسة الروبوتات والجهود الإبداعية نحو بناء النظام البيئي غير المحدود للتنقل للأشياء».

الروبوتات تعمل على تمكين جميع أنواع التنقل الشخصي

وتابع: «الهدف هو أن تعمل الروبوتات على تمكين جميع أنواع التنقل الشخصي، والمتصلة بالتواصل والتحرك وأداء المهام بشكل مستقل».

وتعتمد منصة PnD المعيارية على حل تنقل شامل يجمع بين التوجيه الذكي والفرملة والقيادة الكهربائية داخل العجلات وأجهزة التعليق، وتستخدم الوحدة ذات العجلة الواحدة مشغل توجيه للدوران اللانهائي للعجلة، مما يعني أنها يمكن أن تدور 360 درجة، مما يتيح الحركة الشاملة، مثل المتزلج على الجليد.

يمكن إرفاق وحدات PnD بأي شيء من الجداول إلى الحاويات للتنقل القابل للتوسيع، ويمكن للمستخدمين تحديد تكوينات مختلفة لمحرك الأقراص وأحجام النظام الأساسي بناءً على متطلباتهم.

معرض CES 2022

ويمكن لمنصة PnD أن تشارك في عمل المكاتب، والتي أصبحت صناعة بمليارات الدولارات، ويسمح PnD للفرق - حتى الشركات بأكملها - بتعديل واستخدام مساحة العمل عند الطلب، مما يجعل المساحة المصممة لهذا الغرض، أو مفهوم PBS، ممكنًا، يمكن للمرء تحويل نموذج عمل كامل باستخدام وحدات PnD، أو حتى التخلص من المواقع الثابتة تمامًا.

وعرضت هيونداي موتور في معرض CES 2022، مجموعه أربعة نماذج لمفهوم التطبيقات باستخدام منصة PnD المعيارية، بما في ذلك التنقل الشخصي، وتنقل الخدمة، والتنقل اللوجستي، وL7، وكلها تتناسب مع نظام بيئي غير محدود لوزارة النقل.