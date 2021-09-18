هيونداي موتور تطلق روبوتا لكشف المخاطر داخل المواقع الصناعية

قدمت مجموعة هيونداي موتور روبوت خدمة سلامة المصنع، وهو روبوت لسلامة المواقع الصناعية، وأعلنت عن تشغيله التجريبي في مصنع كيا في كوريا الجنوبية.

ويعتمد الروبوت على روبوت رباعي الأرجل من Boston Dynamics ، Spot، مع تطبيق الذكاء الاصطناعي، والملاحة المستقلة، وتقنيات التشغيل عن بعد، وحمولة الحوسبة التي طورها مختبر الروبوتات التابع للمجموعة لاستخدام الروبوت في مختلف المهام الصناعية.

الروبوت يساعد في الكشف عن المخاطر

وروبوت خدمة سلامة المصنع هو أول مشروع تعاوني مع «Boston Dynamics». وقال دونغ جين هيون، رئيس مختبر الروبوتات في مجموعة هيونداي موتور، إن الروبوت سيساعد في الكشف عن المخاطر وتأمين سلامة الناس في المواقع الصناعية، مضيفًا «سنواصل أيضًا إنشاء خدمات ذكية تكتشف الأخطار في المواقع الصناعية وتساعد في دعم بيئة عمل آمنة من خلال التعاون المستمر مع Boston Dynamics».

وبفضل الكاميرا الحرارية المدمجة ، يمكن للروبوت اكتشاف الأشخاص من حوله، ومراقبة المواقف ذات درجات الحرارة العالية ومخاطر الحريق المحتملة، ومعرفة ما إذا كان الباب مفتوحًا أم مغلقًا.

ويمكن التحكم في الروبوت عن بُعد من خلال صفحة ويب آمنة توفر بثًا مباشرًا لتحركاته حول المصنع، ما يتيح لموظفي المكتب مراقبة المناطق الصناعية عن بُعد.

كما تسمح تقنية الذكاء الاصطناعي للروبوت للروبوت باكتشاف الأخطار وإرسال الإنذارات إلى المديرين من خلال صفحة الويب الآمنة.

من خلال العملية التجريبية في مصنع كيا في كوريا الجنوبية، ستستخدم المجموعة الروبوت لدعم الدوريات الأمنية في وقت متأخر من الليل، وخلق بيئة أكثر أمانًا للعمال، وستخضع المجموعة أيضًا لإثبات مفهوم الروبوت وتقييم فعاليته وكذلك قابليته للتطبيق قبل توسيع مناطق الدوريات ومراجعة النشر الإضافي في المواقع الصناعية الأخرى.

وبناءً على هذه الوظائف، يوفر الروبوت مشاركة الصور في الوقت الفعلي للمواقف الموجودة في الموقع، وسجل النشاط مع مركز التحكم بالإضافة إلى دعم الاستجابة السريعة في حالة الطوارئ عن طريق إصدار إنذار على صفحة التحكم على الويب.