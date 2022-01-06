خريطة انتشار فرق تطعيم لقاح كورونا بالكنائس والميادين خلال عيد الميلاد

تواصل وزارة الصحة والسكان تكثيف جهودها ورفع استعداداتها للتعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد ومتحوراته، بالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد المجيد، إذ ناشدت المواطنين بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والحفاظ على التباعد الاجتماعي، للحفاظ على الصحة العامة ومكتسبات الدولة في التصدي للوباء، مشيرة إلى أهمية التسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة لتلقي لقاحات الفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة إطلاق فرق طبية لتطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا بالكنائس والميادين العامة، بعدد من محافظات الجمهورية، ضمن حملة «معًا نطمئن.. سجل الآن»، بالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد المجيد، وفي إطار الحرص على الاهتمام بالصحة العامة وللحفاظ على مكتسبات الدولة للتصدي للجائحة.

كما خصَّصت الوزارة عددًا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن ورقم تطبيق «واتس آب»، إضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف.

أماكن فرق تطعيم كورونا بالكنائس والميادين

وحدد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، أماكن انتشار فرق تطعيم كورونا بالكنائس والميادين خلال عيد الميلاد، إذ تنتشر تلك الفرق بمحافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية، والمنيا، وسوهاج، وأسيوط، وقنا، والأقصر، وأسوان، والشرقية، ودمياط، والدقهلية، وذلك بمتوسط ثلاثة فرق طبية بكل محافظة، تشمل طبيب وممرض ومدخل بيانات.

وتقوم هذه الفرق بتسجيل المواطنين وتطعيمهم، وتستمر في عملها على مدار 3 أيام، بداية من اليوم الخميس حتى يوم السبت المقبل.

«الصحة»: اللقاح يقلل من فرص الإصابة بكورونا

وفي سياق منفصل، أوضحت وزارة الصحة، أن لقاحات فيروس كورونا لا تحمي من عدوى الفيروس بشكلٍ كامل، لكنها قد تقلل من فرص حدوثها، ومن فرصة حدوث أعراض حادة أو مضاعفات خطيرة، لذا يتم الاستمرار في اتباع قواعد الوقاية من العدوى وكل الإجراءات الاحترازية.