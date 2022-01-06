ربة منزل تشعل النار في ابنتها لشكها في سلوكها بطنطا

أضرمت ربة منزل، بعزبة صالح، التابعة لقرية الرجدية، بمركز طنطا، النيران في جسد ابنتها، صاحبة الـ17 عامًا، بسبب شكها في سلوكها، وجرى نقل المجني عليها، إلى مستشفى الحروق بكفر الزيات، لتلقي العلاج اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

إخطار بالواقعة

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة، بقيام ربة منزل، بعزبة صالح، التابعة إلى قرية الرجدية، في مركز طنطا، بمحافظة الغربية، بإضرام النيران في ابنتها، «خلود. ط» 17 عاما، مقيمة بذات العنوان، وذلك عن طريق سكب مادة السولار عليها ثم إشعال النيران فيها، ما أسفر عن إصابتها بحروق خطيرة في أنحاء متفرقة في جسدها.

عقاب الأم

على الفور تم انتقال الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إلى مكان الواقعة، وتبين من التحريات الأولية أن الأم ربة منزل، وأن الضحية في الصف الثاني الثانوي، وأنها قامت بإضرام النيران في ابنتها بسبب شكها في سلوكها، وأنها عملت على ذلك نوعاً من العقاب لها.

وتم نقل الضحية إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وتم تحويلها إلى مستشفى الحروق في كفر الزيات، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي قررت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

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