ضبط سائق «توك توك» تحرش بطفلة في الغربية.. والنيابة تحبسه 4 أيام

تمكن ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية، اليوم، من إلقاء القبض على سائق «توك توك»، بتهمه التحرش بطفلة صغيرة ومحاولة خطفها أثناء سيرها بأحد الشوارع بدائرة مركز السنطة، وذلك في إطار خطة مديرية الأمن لإحكام التواجد الشرطي وردع الخارجين على القانون، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق في الحادث.

سائق «توك توك» حاول التحرش بالطفلة

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة السنطة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة من أسرة الطفلة بتعرضها للتحرش على يد سائق «توك توك» أثناء سيرها بالطريق العام.

وكانت كاميرات مراقبة رصدت لحظات قيام أحد الأشخاص بمحاولة خطف طفلة حال سيرها رفقة شقيقتها بأحد الشوارع بمحافظة الغربية.

التحريات تكشف تورط سائق التوك توك

وأفادت التحريات الأمنية التي أجراها اللواء ياسر عبد الحميد، مدير المباحث الجنائية، أنه أثناء سير طفلة «13 سنة» وشقيقتها «7 سنوات» بدائرة مركز شرطة السنطة قام عاطل (له معلومات جنائية)، مقيم بذات الناحية، بالإمساك بإحداهما ولم يتم تحرير ثمة محاضر بالواقعة.

بإستدعاء الطفلة حضرت صحبة والدتها (ربة منزل – مقيمة بذات الناحية) واتهمت المذكور بالتحرش بنجلتها.

أمن الغربية يضبط المتهم عقب ارتكاب الواقعة

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم من الجهات الأمنية بالغربية، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.