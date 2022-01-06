كنائس كفر الشيخ تحتفل بقداس عيد الميلاد المجيد وسط إجراءات احترازية

احتفلت كنائس كفر الشيخ بقداس عيد الميلاد المجيد، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية خوفا من انتشار فيروس كورونا، حيث حرصت الكنائس على استقبال الأقباط بأعداد محددة تطبيقا للتباعد الاجتماعي.

وترأس نيافة الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري، قداس عيد الميلاد بكنيسة القديسة دميانة بمدينة كفر الشيخ.

كما توافد العشرات من الأقباط على الكنائس لحضور قداس عيد الميلاد، حيث أدى الأقباط صلاة قداس عيد الميلاد سوط ترانيم وأمنيات بأن يديم الله الأمن والأمان على مصر.

انتشار أمني بمحيط الكنائس

وشهد محيط الكنائس تكثيفا للتواجد الأمني، حيث كثفت مديرية امن كفر الشيخ، برئاسة اللواء اشرف صلاح درويش، مدير أمن الأقليم، من تأمين الكنائس والتواجد بمحيطها تأمينا لصلاة عيد القداس، كما جرى نشر فرق أمنية ودوريات بالشوارع لطمأنة المواطنين، فضلا عن تركيب بوابات إلكترونية على أبواب الكنائس التي جرى إقامة قداسات عيد الميلاد بها، لتفتيش الوافدين.

مدير أمن كفر الشيخ يتفقد تأمين الكنائس

وتفقد مدير الأمن عددا من الكمائن وقوات التأمين أمام بعض الكنائس وذلك للوقوف على مدى يقظة القوات واستعدادها لتأمين عيد الميلاد المجيد، وفق الخطة الاحترازية والإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، مشددا على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس، كما جرى نشر قوات الانتشار السريع للتعامل مع أي حالات للخروج على القانون إضافة إلى دوريات ثابتة ومتحركة.