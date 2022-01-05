العثور على جثة سائق في ظروف غامضة بالمنوفية

لقي سائق يدعى «ا. م»، مصرعه، إثر سقوطه داخل مسقط، في عقار تحت الإنشاء، بمنطقة غير مأهولة بالسكان، في قرية بخاتي التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وعثر الأهالي على الجثة، وجرى إخطار مركز الشرطة الذي انتقل إلى مكان الواقعة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

وتلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية، يفيد بالعثور على جثة سائق يدعى «ا. م»، لقي مصرعه في منزل بقرية بخاتي، وانتقلت قوات الشرطة إلى مكان الواقعة، وجري إخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات حول الواقعة.

مصادر: الجثة بها كدمات ونزيف داخلي

وأكدت مصادر أمنية، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنه تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى بالمنوفية، وتبين أن بها كدمات في الرأس والوجه ونزيف داخلي، موضحا أن التحقيقات الأولية أثبتت أنه لا توجد شبهة جنائية حول الوفاة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتباشر النيابة التحقيقات حول الواقعة.