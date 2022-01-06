العثور على جثة مجهولة لسيدة مُسنة في منشأة ناصر

تُكثف مباحث القاهرة جهودها لكشف لغز العثور على جثة متعفنة لسيدة مسنة مجهولة الهوية، داخل منطقة مهجورة بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لاجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

وكلفت النيابة العامة المباحث الجنائية بسرعة كشف غموض الواقعة وملابساتها، وكشف هوية المتوفاة، كما استعجلت النيابة العامة الطب الشرعي لإنهاء تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمتوفاة لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، كما قررت تصوير جثة المجني عليها ونشر صورها على أقسام الشرطة للتعرف عليها.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة منشأة ناصر، بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة في منطقة مهجورة بالمنطقة، وبالانتقال تبين العثور على جثة سيدة مسنة في العقد السادس من العمر وترتدي كامل ملابسها، وبالفحص تبين أن الجثة في حالة تعفن وهو ما يؤكد على أن الوفاة حدثت قبل اكتشاف الواقعة بعدة أيام، كما تبين وجود آثار حول رقبة المتوفاة وهو ما يرجح وجود شبهة جنائية في الوفاة، وفقا للتحريات، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تصوير الجثة وفحص بلاغات التغيب

قال مصدر أمني إنه بناء على قرار النيابة العامة، تم تصوير الجثة، وجارٍ نشر الصور على أقسام الشرطة في محافظتي القاهرة والجيزة للتعرف عليها من قبل المترددين على تلك الأقسام، وأضاف المصدر أنه جارٍ فحص بلاغات التغيب في محافظة القاهرة وخاصة التي تحمل مواصفات الجثة، وأوضح المصدر أنه خلال ساعات سوف يتم تحديد هوية المسنة، ومن المرجح أن تكون من سكان منشأة ناصر، لكون المنطقة التي عثر على الجثة بها، منطقة يصعب الوصول إليها من قبل المقيمين خارج المنطقة.