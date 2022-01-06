ظهور جثة مجهولة في نيل بولاق أبو العلا.. والمباحث تحاول فك اللغز

تُكثف مباحث القاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب غريق، مجهول الهوية، عُثر عليه بكامل ملابسه في مياه النيل بمنطقة بولاق أبو العلا، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وكلفت المباحث بسرعة إجراء تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وكشف هوية الشاب الغريق.

كما قررت النيابة العامة أخذ بصمات المتوفى ومطابقتها بالبصمات لدى مصلحة الأمن العام وتصوير الجثة وتعميمها على أقسام الشرطة للبحث عن مواصفاته في محاضر التغيب، في محاولة للتعرف عليه، تمهيدا لاستدعاء أفراد أسرته وسماع أقوالهم حول الواقعة.

جثة طافية على مياه النيل

تلقى مأمور قسم شرطة بولاق أبو العلا بلاغا بالعثور على جثة طافية في مياه نهر النيل بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثة من المياه، وبالفحص تبين أن الجثة لشخص في العقد الرابع من العمر ويرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين خلو ملابسه من أي مستندات تدل على هويته، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تصوير الجثة ورفع بصماتها

وقال مصدر أمني إنه بناء على قرار النيابة العامة، تم تصوير الجثة بمعرفة رجال الأدلة الجنائية بالمديرية، تمهيدا لنشر الصور على أقسام الشرطة في محافظتي القاهرة والجيزة في محاولة للتعرف عليه من قبل المترددين على أقسام الشرطة، وتابع المصدر بأنه تم أخذ بصمات الجثة لمطابقتها بالبصمات في الأدلة الجنائية: «ربما يكون المتوفى سبق وأن تم أخذ بصماته من قبل في أحد القضايا»، وأضاف المصدر بأنه جارٍ فحص جميع بلاغات التغيب في محافظتي القاهرة والجيزة، خاصة التي تحمل نفس أوصاف المتوفي: «ربما تكون أسرته قد حررت محضرا بالتغيب».

وأكد المصدر بأن تقرير الطب الشرعي الخاص بسبب الوفاه سوف يكشف وجود شبهة جنائية في الواقعة، أم أنها واقعة انتحار أم غرق عادية.