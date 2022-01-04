هاني رمزي رسام مغمور في «القاتل الذي أحبني».. وسهير رمزي تجسد دور والدته

انتهى الفنان هاني رمزي من تصوير مسلسله الجديد الذي يأتي بعنوان «القاتل الذي أحبني» برفقة الفنانة سهير رمزي، وتحدث خلال لقائه في برنامج «ET بالعربي» عن تفاصيل الشخصية التي يجسدها.

هاني رمزي يكشف تفاصيل دوره في «القاتل الذي أحبني»

وكشف هاني رمزي عن تفاصيل الشخصية التي يجسدها، موضحًا أنَّه يقوم بدور رسام مغمور في بداية حياته ولكنه يصل إلى العالمية في نهاية المسلسل، بعد تعرضه للعديد من المواقف الغريبة التي تحدث على مدار الحلقات.

سهير رمزي والدة هاني رمزي في «القاتل الذي أحبني»

كما يعد مسلسل «القاتل الذي أحبني» هو عودة الفنانة سهير رمزي إلى الدراما بعد غياب سنوات طويلة، وتقوم سهير رمزي خلال أحداث المسلسل بتجسيد دور والدة الفنان هاني رمزي، ولكنها أم متهورة، يجمعها به العديد من المواقف الكوميدية.

وعن مشاركتها في المسلسل، أشار هاني رمزي أنه يتشرف بمشاركتها معه في العمل، قائلًا: «بتشرف بوجود فنانة كبيرة في العمل زي سهير رمزي، أد إي هي فنانة عبقرية ومتواضعة رغم كل التاريخ العظيم بتاعها، وكنت بحسها أمي بجد».

أبطال مسلسل «القاتل الذي أحبني»

مسلسل «القاتل الذي أحبني»، يشارك في بطولته بجوار هاني رمزي وسهير رمزي مل من: لقاء سوسدان، وصلاح عبدالله، أحمد فؤاد سليم، محمد أبو داوود، رانيا منصور، وفاء سالم، محسن منصور، ياسر فرج، ودنيا ماهر، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف صلاح عربي، وإخراج عمرو عابدين.