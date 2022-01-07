نيكول سابا تكشف حقيقة ارتباطها بـ ياسر جلال: «بسبب صورة»

أكدت الفنانة نيكول سابا، أنها أجرت عمليات تجميل بأنفها وغيرها، مشيرة إلى أن الزمن أصبح منفتح بخصوص عمليات التجميل، مضيفة أن «الشيخوخة حق علينا كلنا، وطول ما جواكي شباب وروحك شبابية، العمر بيبقى مجرد رقم».

لم أندم على أعمالي الفنية

وأوضحت نيكول سابا خلال لقائها مع الإعلامية آسما إبراهيم، في برنامج «حبر سري»، المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، أنها لم تندم على تقديمها الأعمال الفنية، مشيرة إلى أنها نادمة بالفعل على عدد من الأعمال التي لم تقدمها، لافتة إلى أنها رفضت عدد كبير من الأعمال، التي كانت ستضمن لها تواجد أكبر ودخل مادي.

ارتباطي بياسر جلال شائعة

ونفت نيكول سابا، ما تردد عن ارتباطها بالفنان ياسر جلال، مضيفة «هو زميل وعزيز ونجم كبير، وأنا مكنتش أعرفه قبل كده، احنا اتقابلنا في مسلسل نور مريم، واشتغلنا مع بعض»، نافية ما تردد ونشر عبر المواقع، بأنهما كانا مخطوبين، «هو مرتبط ومتزوج وأنا كمان، ومفيش أي علاقة».

وأكدت أنها لم تقابل ياسر جلال في أي مكان، وأن علاقتهما لم تتعدى الزمالة، متوقعة أن تكون صورة منتشرة من أحد مشاهد المسلسل «وهما بيقطعوا التورتة»، هي السبب في خروج الشائعة.

لا توجد خلافات بيني وبين نسرين طافش

ونفت نيكول سابا، وجود أي خلافات بينها وبين الفنانة نسرين طافش، مشيرة إلى أنها لم تقل إن الفنانات اللبنانيات يكرهن بعضهن، «أنا مقولتش بيكرهوا بعض، لكن مفيش بينهم شفافية زي اللي موجودة بين أي جنسيات تانية، خصوصا المصريات، لأن فيه بينهم تقارب، وفيه علاقة أكتر، نابعة عن صداقة وعشرة»، لافتة إلى أنها لا تحب كلمة الكراهية، وتنبه على ابنتها التي عمرها 8 سنوات، بألا تكره أحدا أو تقول إنها تكره أحد.