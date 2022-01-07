مصدر: 60 ألف معتمر مصري هذا العام.. وضوابط صحية صارمة للمرة الأولى

كشف مصدر حكومي أنّ عدد المعتمرين المصريين لهذا العام يبلغ نحو 60 ألف معتمر، سيتم تقسيمهم على 3 أشهر «رجب وشعبان ورمضان»، بحيث تكون حصة كل شهر نحو 20 ألف تأشيرة عمرة، لافتا إلى أنّ موافقة مجلس الوزراء على السماح بسفر المعتمرين المصريين للعمرة جاء مشروطا بتطبيق ضوابط صحية صارمة تكفل الحفاظ على أرواح المواطنين منذ سفرهم لآداء المناسك حتى عودتهم إلى أرض الوطن.

السياحة توقعت أن يكون عدد المعتمرين 120 ألف معتمر

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّ وزارة السياحة والآثار توقعت أن يكون عدد المعتمرين المصريين لهذا العام في حدود الـ 120 ألف معتمر، إلّا أنّ اللجنة الوزارية المشكلة لمواجهة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والتى تضم عدد من الوزارات على رأسهم وزارة الصحة والسكان رأت أنّ عدد 60 ألف معتمر سيكون مناسبا هذا العام في ظل ظروف جائحة كورونا وظهور متحورات جديدة رفعت من نسب الإصابات عالميا ومحليا على أن يرتفع العدد خلال الأعوام المقبلة حال ظهور علاج للفيروس.

سيناريوهات عديدة لموسم العمرة حال ارتفاع أعداد الاصابات بكورونا

وأشار المصدر إلى وضع عدد من السيناريوهات لموسم العمرة هذا العام، وفي حال ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا بصورة قد تضر المسافرين للعمرة فإنه يحق للجنة جوائح كورونا إيقاف رحلات العمرة في أي وقت بما يحقق مصلحة المواطن المصري، لافتا إلى وجود تنسيق على أعلى مستوى مع الجهات السعودية التي تطبق ضوابط صحية مشددة.

يُشار إلى أنّ مجلس الوزراء وافق على السماح للمواطنين المصريين بأداء رحلات العمرة هذا العام خلال أشهر رجب وشعبان ورمضان شريطة الالتزام بالضوابط والاشتراطات الصحية، كما أصدرت وزارة السياحة والسكان الضوابط المصرية لسفر المصريين للعمرة هذا العام والتي ستنطلق أولى رحلاتها الشهر المقبل.